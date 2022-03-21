Путин выразил Си Цзиньпину соболезнования из-за падения Boeing 21 марта 2022 в 21:04 Размер текста - 17 + Владимир Путин написал Си Цзиньпину письмо с соболезнованиями Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Китая Си Цзиньпину в связи с падением самолета Boeing на территории КНР. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу. В России разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких», — передает сайт Кремля текст письма Путина. Ранее на юге Китая разбился пассажирский самолет Boeing 737 компании China Eastern. На борту самолета находилось 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Китая Си Цзиньпину в связи с падением самолета Boeing на территории КНР. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу. В России разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких», — передает сайт Кремля текст письма Путина. Ранее на юге Китая разбился пассажирский самолет Boeing 737 компании China Eastern. На борту самолета находилось 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям