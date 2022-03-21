Путин выразил Си Цзиньпину соболезнования из-за падения Boeing

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Китая Си Цзиньпину в связи с падением самолета Boeing на территории КНР. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
«Примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу. В России разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких», — передает сайт Кремля текст письма Путина.
Ранее на юге Китая разбился пассажирский самолет Boeing 737 компании China Eastern. На борту самолета находилось 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа, пишет RT.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Китая Си Цзиньпину в связи с падением самолета Boeing на территории КНР. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу. В России разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких», — передает сайт Кремля текст письма Путина. Ранее на юге Китая разбился пассажирский самолет Boeing 737 компании China Eastern. На борту самолета находилось 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа, пишет RT.