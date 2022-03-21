Путин выразил Си Цзиньпину соболезнования из-за падения Boeing

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин написал Си Цзиньпину письмо с соболезнованиями Фото:

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Китая Си Цзиньпину в связи с падением самолета Boeing на территории КНР. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу. В России разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких», — передает сайт Кремля текст письма Путина.

Ранее на юге Китая разбился пассажирский самолет Boeing 737 компании China Eastern. На борту самолета находилось 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа, пишет RT.

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Китая Си Цзиньпину в связи с падением самолета Boeing на территории КНР. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу. В России разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких», — передает сайт Кремля текст письма Путина. Ранее на юге Китая разбился пассажирский самолет Boeing 737 компании China Eastern. На борту самолета находилось 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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