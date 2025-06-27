Пекин отреагировал на ранение китайского журналиста в Курской области

Китай выразил глубокую озабоченность в связи с ранением своего журналиста в Курской области России в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (КНР). Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
«Мы глубоко озабочены тем, что китайский журналист получил ранения во время репортажа. Китай призывает все стороны посвятить себя политическому урегулированию украинского кризиса и совместно содействовать разрядке ситуации», — отметил Го Цзякунь. Он подчеркнул, что Пекин рассчитывает на обеспечение безопасности иностранных сотрудников СМИ, работающих в зоне конфликта. Цитата по РИА «Новости».
В результате удара украинского беспилотника по территории Кореневского района Курской области пострадал корреспондент из Китая Лу Юйгуан. Он получил травму кожи головы. Сообщается, что пострадавший отказался от госпитализации.
По информации источника в силовых структурах, пострадавшим оказался корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Он готовил репортаж о жизни мирных жителей в Курской области. От эвакуации в Москву он отказался. Врио губернатора региона Александр Хинштейн уточнил, что журналисту диагностировали черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала произошедшее террористической атакой. Она заявила, что виновные в нападении на журналиста будут установлены и понесут наказание. Она отметила, что ВСУ целенаправленно атакуют представителей СМИ, чтобы воспрепятствовать распространению информации о происходящих событиях.
Ранее в зоне СВО погибли несколько российских журналистов. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова подчеркнула, что смерть сотрудников СМИ в результате нападения ВСУ свидетельствует о неизбежности глубокого пересмотра международных систем обеспечения безопасности работников СМИ в районах вооруженных конфликтов, передает РАПСИ.
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