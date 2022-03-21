В хорватской IKEA назвали фейком расставленные всюду фото Путина 22 марта 2022 в 01:38 Размер текста - 17 + Фото Путина смонтировали в графическом редакторе, заявили в IKEA Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Расставленные по всему магазину IKEA в столице Хорватии Загребе фотографии президента РФ Владимира Путина — фейк. Об этом заявил официальный представитель компании по связям с общественностью Миливой Джилас. «Это смонтированные в графическом редакторе изображения, они не являются реальными фотографиями из настоящего магазина. В данный момент мы не располагаем другой информацией», — передает заявление Джиласа РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в Загребе сотрудники магазина IKEA расставили по демонстративным залам фотографии президента России Владимира Путина. Это было сделано в качестве поддержки спецоперации на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Расставленные по всему магазину IKEA в столице Хорватии Загребе фотографии президента РФ Владимира Путина — фейк. Об этом заявил официальный представитель компании по связям с общественностью Миливой Джилас. «Это смонтированные в графическом редакторе изображения, они не являются реальными фотографиями из настоящего магазина. В данный момент мы не располагаем другой информацией», — передает заявление Джиласа РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в Загребе сотрудники магазина IKEA расставили по демонстративным залам фотографии президента России Владимира Путина. Это было сделано в качестве поддержки спецоперации на Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям