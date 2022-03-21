В хорватской IKEA назвали фейком расставленные всюду фото Путина

Расставленные по всему магазину IKEA в столице Хорватии Загребе фотографии президента РФ Владимира Путина — фейк. Об этом заявил официальный представитель компании по связям с общественностью Миливой Джилас.
«Это смонтированные в графическом редакторе изображения, они не являются реальными фотографиями из настоящего магазина. В данный момент мы не располагаем другой информацией», — передает заявление Джиласа РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Загребе сотрудники магазина IKEA расставили по демонстративным залам фотографии президента России Владимира Путина. Это было сделано в качестве поддержки спецоперации на Украине.
Расставленные по всему магазину IKEA в столице Хорватии Загребе фотографии президента РФ Владимира Путина — фейк. Об этом заявил официальный представитель компании по связям с общественностью Миливой Джилас. «Это смонтированные в графическом редакторе изображения, они не являются реальными фотографиями из настоящего магазина. В данный момент мы не располагаем другой информацией», — передает заявление Джиласа РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в Загребе сотрудники магазина IKEA расставили по демонстративным залам фотографии президента России Владимира Путина. Это было сделано в качестве поддержки спецоперации на Украине.