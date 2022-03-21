21 марта 2022

В хорватской IKEA назвали фейком расставленные всюду фото Путина

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Фото Путина смонтировали в графическом редакторе, заявили в IKEA Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Расставленные по всему магазину IKEA в столице Хорватии Загребе фотографии президента РФ Владимира Путина — фейк. Об этом заявил официальный представитель компании по связям с общественностью Миливой Джилас.

«Это смонтированные в графическом редакторе изображения, они не являются реальными фотографиями из настоящего магазина. В данный момент мы не располагаем другой информацией», — передает заявление Джиласа РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Загребе сотрудники магазина IKEA расставили по демонстративным залам фотографии президента России Владимира Путина. Это было сделано в качестве поддержки спецоперации на Украине.

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Расставленные по всему магазину IKEA в столице Хорватии Загребе фотографии президента РФ Владимира Путина — фейк. Об этом заявил официальный представитель компании по связям с общественностью Миливой Джилас. «Это смонтированные в графическом редакторе изображения, они не являются реальными фотографиями из настоящего магазина. В данный момент мы не располагаем другой информацией», — передает заявление Джиласа РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в Загребе сотрудники магазина IKEA расставили по демонстративным залам фотографии президента России Владимира Путина. Это было сделано в качестве поддержки спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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