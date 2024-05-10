РИАН: ВСУ около 40 раз ударили по Херсонской области 9 Мая

10 мая 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

ВСУ нанесли удары в Херсонской области по семи населенным пунктам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсонской области в День Победы ВСУ нанесли 38 ударов по населенным пунктам левобережья Днепра. Об этом сообщил источник, который знаком с ситуацией. «В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 18 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано еще 20 прилетов», — передает РИА Новости информацию от источника. Удары были нанесены по населенным пунктам Новая Каховка, Великая Лепетиха, Каховка, Днепряны, Алешки, Пролетарка и Царское. Ранее командир партизанского отряда «Херсонское сопротивление» сообщил, что украинская армия обстреливает мирных жителей в регионе, которые пытаются покинуть город и попасть на левый берег Днепра. Он подконтролен России. На данный момент множество людей, которые не успели выехать с территории, ждут эвакуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Херсонской области в День Победы ВСУ нанесли 38 ударов по населенным пунктам левобережья Днепра. Об этом сообщил источник, который знаком с ситуацией. «В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 18 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано еще 20 прилетов», — передает РИА Новости информацию от источника. Удары были нанесены по населенным пунктам Новая Каховка, Великая Лепетиха, Каховка, Днепряны, Алешки, Пролетарка и Царское. Ранее командир партизанского отряда «Херсонское сопротивление» сообщил, что украинская армия обстреливает мирных жителей в регионе, которые пытаются покинуть город и попасть на левый берег Днепра. Он подконтролен России. На данный момент множество людей, которые не успели выехать с территории, ждут эвакуации.