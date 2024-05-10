РИАН: ВСУ около 40 раз ударили по Херсонской области 9 Мая

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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
ВСУ нанесли удары в Херсонской области по семи населенным пунктам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Херсонской области в День Победы ВСУ нанесли 38 ударов по населенным пунктам левобережья Днепра. Об этом сообщил источник, который знаком с ситуацией.

«В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 18 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано еще 20 прилетов», — передает РИА Новости информацию от источника. Удары были нанесены по населенным пунктам Новая Каховка, Великая Лепетиха, Каховка, Днепряны, Алешки, Пролетарка и Царское.

Ранее командир партизанского отряда «Херсонское сопротивление» сообщил, что украинская армия обстреливает мирных жителей в регионе, которые пытаются покинуть город и попасть на левый берег Днепра. Он подконтролен России. На данный момент множество людей, которые не успели выехать с территории, ждут эвакуации.

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В Херсонской области в День Победы ВСУ нанесли 38 ударов по населенным пунктам левобережья Днепра. Об этом сообщил источник, который знаком с ситуацией. «В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 18 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано еще 20 прилетов», — передает РИА Новости информацию от источника. Удары были нанесены по населенным пунктам Новая Каховка, Великая Лепетиха, Каховка, Днепряны, Алешки, Пролетарка и Царское. Ранее командир партизанского отряда «Херсонское сопротивление» сообщил, что украинская армия обстреливает мирных жителей в регионе, которые пытаются покинуть город и попасть на левый берег Днепра. Он подконтролен России. На данный момент множество людей, которые не успели выехать с территории, ждут эвакуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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