Мишустин обозначил главные ценности для нового состава правительства. Видео

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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, мишустин михаил
О главных ценностях для нового состава правительства Мишустин заявил после утверждения его на пост премьер-министра Фото:

Выстраивание всех сервисов государства вокруг потребностей россиян на основе обратной связи — ключевая ценность для нового состава кабинета министров. Об этом в ходе пленарного заседания в Госдуме заявил исполняющий обязанности Председателя Правительства Михаил Мишустин.

«Хочу напомнить о тех ценностях, которые Правительство сформулировало еще четыре года назад. Ключевая из них — выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей граждан на основе обратной связи», — подчеркнул Мишустин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

При этом, по его словам, результаты должны быть важнее всех формальных процедур и регламентов. В то же время каждый член правительства должен нести персональную ответственность за их достижения. Он подчеркнул, что эти ценности будут «ориентиром в работе» нового кабмина. В том числе речь и о четком следовании курсу президента России Владимира Путина, что поможет добиться успехов для благополучия людей и развития страны. «Уверенность в этом есть. Спасибо за доверие», — резюмировал исполняющий обязанности Председателя Правительства.

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Выстраивание всех сервисов государства вокруг потребностей россиян на основе обратной связи — ключевая ценность для нового состава кабинета министров. Об этом в ходе пленарного заседания в Госдуме заявил исполняющий обязанности Председателя Правительства Михаил Мишустин. «Хочу напомнить о тех ценностях, которые Правительство сформулировало еще четыре года назад. Ключевая из них — выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей граждан на основе обратной связи», — подчеркнул Мишустин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». При этом, по его словам, результаты должны быть важнее всех формальных процедур и регламентов. В то же время каждый член правительства должен нести персональную ответственность за их достижения. Он подчеркнул, что эти ценности будут «ориентиром в работе» нового кабмина. В том числе речь и о четком следовании курсу президента России Владимира Путина, что поможет добиться успехов для благополучия людей и развития страны. «Уверенность в этом есть. Спасибо за доверие», — резюмировал исполняющий обязанности Председателя Правительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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