Мишустин обозначил главные ценности для нового состава правительства. Видео

10 мая 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

О главных ценностях для нового состава правительства Мишустин заявил после утверждения его на пост премьер-министра Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выстраивание всех сервисов государства вокруг потребностей россиян на основе обратной связи — ключевая ценность для нового состава кабинета министров. Об этом в ходе пленарного заседания в Госдуме заявил исполняющий обязанности Председателя Правительства Михаил Мишустин. «Хочу напомнить о тех ценностях, которые Правительство сформулировало еще четыре года назад. Ключевая из них — выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей граждан на основе обратной связи», — подчеркнул Мишустин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». При этом, по его словам, результаты должны быть важнее всех формальных процедур и регламентов. В то же время каждый член правительства должен нести персональную ответственность за их достижения. Он подчеркнул, что эти ценности будут «ориентиром в работе» нового кабмина. В том числе речь и о четком следовании курсу президента России Владимира Путина, что поможет добиться успехов для благополучия людей и развития страны. «Уверенность в этом есть. Спасибо за доверие», — резюмировал исполняющий обязанности Председателя Правительства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выстраивание всех сервисов государства вокруг потребностей россиян на основе обратной связи — ключевая ценность для нового состава кабинета министров. Об этом в ходе пленарного заседания в Госдуме заявил исполняющий обязанности Председателя Правительства Михаил Мишустин. «Хочу напомнить о тех ценностях, которые Правительство сформулировало еще четыре года назад. Ключевая из них — выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей граждан на основе обратной связи», — подчеркнул Мишустин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». При этом, по его словам, результаты должны быть важнее всех формальных процедур и регламентов. В то же время каждый член правительства должен нести персональную ответственность за их достижения. Он подчеркнул, что эти ценности будут «ориентиром в работе» нового кабмина. В том числе речь и о четком следовании курсу президента России Владимира Путина, что поможет добиться успехов для благополучия людей и развития страны. «Уверенность в этом есть. Спасибо за доверие», — резюмировал исполняющий обязанности Председателя Правительства.