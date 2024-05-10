Лукашенко уволил главу генштаба Беларуси

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Александр Лукашенко отправил Виктора Гулевича в запас Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности начальника генштаба белорусских вооруженных сил — первого заместителя министра обороны генерал-майора Виктора Гулевича. Указ подписан 10 мая.

«Гулевич освобожден от должности начальника генерального штаба вооруженных сил — первого заместителя министра обороны», — сообщает издание «Белта». Отмечается, что генерал Гулевич был уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Данное решение президента Беларуси вступило в силу 10 мая 2024 года, заключили в издании.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности начальника генштаба белорусских вооруженных сил — первого заместителя министра обороны генерал-майора Виктора Гулевича. Указ подписан 10 мая. «Гулевич освобожден от должности начальника генерального штаба вооруженных сил — первого заместителя министра обороны», — сообщает издание «Белта». Отмечается, что генерал Гулевич был уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Данное решение президента Беларуси вступило в силу 10 мая 2024 года, заключили в издании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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