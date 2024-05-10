Лукашенко уволил главу генштаба Беларуси

10 мая 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко отправил Виктора Гулевича в запас Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности начальника генштаба белорусских вооруженных сил — первого заместителя министра обороны генерал-майора Виктора Гулевича. Указ подписан 10 мая. «Гулевич освобожден от должности начальника генерального штаба вооруженных сил — первого заместителя министра обороны», — сообщает издание «Белта». Отмечается, что генерал Гулевич был уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Данное решение президента Беларуси вступило в силу 10 мая 2024 года, заключили в издании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности начальника генштаба белорусских вооруженных сил — первого заместителя министра обороны генерал-майора Виктора Гулевича. Указ подписан 10 мая. «Гулевич освобожден от должности начальника генерального штаба вооруженных сил — первого заместителя министра обороны», — сообщает издание «Белта». Отмечается, что генерал Гулевич был уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Данное решение президента Беларуси вступило в силу 10 мая 2024 года, заключили в издании.