Kan: Израиль расширяет операцию в Рафахе

10 мая 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

Израиль активизирует боевые действия в Рафахе, пишет Kan Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Военный кабмин Израиля утвердил расширение военной операции ЦАХАЛ в Рафахе. Об этом пишет издание Kan. «Военный кабмин Израиля одобрил расширение операции в Рафахе», — говорится в сообщении издания. Там также подтвердили мандат переговорщиков в вопросе освобождения заложников. Израильские танки и военные подразделения 7 мая вошли в город Рафах на юге сектора Газа, после того как Израиль отказался от предложения о перемирии со стороны ХАМАСа. Сообщалось, что ЦАХАЛ приблизился к контрольно-пропускному пункту «Рафах» в 200 метрах от границы с Египтом. После активизации боевых действий в Рафахе город покинуло около 80 тысяч человек, передает «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный кабмин Израиля утвердил расширение военной операции ЦАХАЛ в Рафахе. Об этом пишет издание Kan. «Военный кабмин Израиля одобрил расширение операции в Рафахе», — говорится в сообщении издания. Там также подтвердили мандат переговорщиков в вопросе освобождения заложников. Израильские танки и военные подразделения 7 мая вошли в город Рафах на юге сектора Газа, после того как Израиль отказался от предложения о перемирии со стороны ХАМАСа. Сообщалось, что ЦАХАЛ приблизился к контрольно-пропускному пункту «Рафах» в 200 метрах от границы с Египтом. После активизации боевых действий в Рафахе город покинуло около 80 тысяч человек, передает «Ридус».