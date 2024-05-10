Kan: Израиль расширяет операцию в Рафахе

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, флаг, сектор газа,  stock, цахал, наземная операция
Израиль активизирует боевые действия в Рафахе, пишет Kan Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Военный кабмин Израиля утвердил расширение военной операции ЦАХАЛ в Рафахе. Об этом пишет издание Kan.

«Военный кабмин Израиля одобрил расширение операции в Рафахе», — говорится в сообщении издания. Там также подтвердили мандат переговорщиков в вопросе освобождения заложников.

Израильские танки и военные подразделения 7 мая вошли в город Рафах на юге сектора Газа, после того как Израиль отказался от предложения о перемирии со стороны ХАМАСа. Сообщалось, что ЦАХАЛ приблизился к контрольно-пропускному пункту «Рафах» в 200 метрах от границы с Египтом. После активизации боевых действий в Рафахе город покинуло около 80 тысяч человек, передает «Ридус».

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Военный кабмин Израиля утвердил расширение военной операции ЦАХАЛ в Рафахе. Об этом пишет издание Kan. «Военный кабмин Израиля одобрил расширение операции в Рафахе», — говорится в сообщении издания. Там также подтвердили мандат переговорщиков в вопросе освобождения заложников. Израильские танки и военные подразделения 7 мая вошли в город Рафах на юге сектора Газа, после того как Израиль отказался от предложения о перемирии со стороны ХАМАСа. Сообщалось, что ЦАХАЛ приблизился к контрольно-пропускному пункту «Рафах» в 200 метрах от границы с Египтом. После активизации боевых действий в Рафахе город покинуло около 80 тысяч человек, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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