Kan: Израиль расширяет операцию в Рафахе

Военный кабмин Израиля утвердил расширение военной операции ЦАХАЛ в Рафахе. Об этом пишет издание Kan.
«Военный кабмин Израиля одобрил расширение операции в Рафахе», — говорится в сообщении издания. Там также подтвердили мандат переговорщиков в вопросе освобождения заложников.
Израильские танки и военные подразделения 7 мая вошли в город Рафах на юге сектора Газа, после того как Израиль отказался от предложения о перемирии со стороны ХАМАСа. Сообщалось, что ЦАХАЛ приблизился к контрольно-пропускному пункту «Рафах» в 200 метрах от границы с Египтом. После активизации боевых действий в Рафахе город покинуло около 80 тысяч человек, передает «Ридус».
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