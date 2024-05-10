Политика Власть Силуанов сохранит должность министра финансов 10 мая 2024 в 15:35 Размер текста - 17 + Антон Силуанов останется на посту министра финансов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Антон Силуанов сохранит пост министра финансов в составе нового правительства. Об этом сообщают источники РБК, осведомленные о кадровых решениях. «Пост министра финансов в новом правительстве сохранит Антон Силуанов», — информируют источники, близкие к процессу обсуждения. Об этом пишет РБК. Отмечается, что Силуанов является рекордсменом по продолжительности пребывания в должности министра финансов, занимая ее уже 13,5 лет с декабря 2011 года. После инаугурации президента РФ правительство ушло в отставку. Уже сейчас есть предположения о том, кто войдет в новый кабмин. Подробности — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Антон Силуанов сохранит пост министра финансов в составе нового правительства. Об этом сообщают источники РБК, осведомленные о кадровых решениях. «Пост министра финансов в новом правительстве сохранит Антон Силуанов», — информируют источники, близкие к процессу обсуждения. Об этом пишет РБК. Отмечается, что Силуанов является рекордсменом по продолжительности пребывания в должности министра финансов, занимая ее уже 13,5 лет с декабря 2011 года. После инаугурации президента РФ правительство ушло в отставку. Уже сейчас есть предположения о том, кто войдет в новый кабмин. Подробности — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям