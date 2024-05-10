Силуанов сохранит должность министра финансов

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Антон Силуанов останется на посту министра финансов Фото:
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Смена правительства в России-2024

Антон Силуанов сохранит пост министра финансов в составе нового правительства. Об этом сообщают источники РБК, осведомленные о кадровых решениях.

«Пост министра финансов в новом правительстве сохранит Антон Силуанов», — информируют источники, близкие к процессу обсуждения. Об этом пишет РБК. Отмечается, что Силуанов является рекордсменом по продолжительности пребывания в должности министра финансов, занимая ее уже 13,5 лет с декабря 2011 года.

После инаугурации президента РФ правительство ушло в отставку. Уже сейчас есть предположения о том, кто войдет в новый кабмин. Подробности — в материале URA.RU.

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Антон Силуанов сохранит пост министра финансов в составе нового правительства. Об этом сообщают источники РБК, осведомленные о кадровых решениях. «Пост министра финансов в новом правительстве сохранит Антон Силуанов», — информируют источники, близкие к процессу обсуждения. Об этом пишет РБК. Отмечается, что Силуанов является рекордсменом по продолжительности пребывания в должности министра финансов, занимая ее уже 13,5 лет с декабря 2011 года. После инаугурации президента РФ правительство ушло в отставку. Уже сейчас есть предположения о том, кто войдет в новый кабмин. Подробности — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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