Неизвестные напали на бывшее здание Генконсульства РФ в немецком Лейпциге

Неизвестные 9 мая совершили нападение на комплекс бывшего Генконсульства России в Лейпциге (Германия). Об этом сообщили в посольстве РФ.
«9 мая 2024 года около 16.00 по местному времени на комплекс бывшего Генерального консульства Российской Федерации в Лейпциге было совершено нападение группой неизвестных лиц», — передали в посольстве. Указанный комплекс прекратил служебные функции в конце 2023 года после отзыва германской стороной разрешения на функционирование генконсульства.
По данным посольства, шестеро человек с помощью лестниц забрались на балкон, где развернули плакаты антироссийского содержания и заявили о планах отчуждения российской недвижимости. Еще около 20 единомышленников поддерживали акцию с улицы. Прибывшие полицейские задержали нарушителей. Как сообщили в посольстве РФ, Германии будет заявлен протест.
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