В мире Европа Неизвестные напали на бывшее здание Генконсульства РФ в немецком Лейпциге 10 мая 2024 в 15:27 Размер текста - 17 + Неизвестные развернули антироссийские плакаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Неизвестные 9 мая совершили нападение на комплекс бывшего Генконсульства России в Лейпциге (Германия). Об этом сообщили в посольстве РФ. «9 мая 2024 года около 16.00 по местному времени на комплекс бывшего Генерального консульства Российской Федерации в Лейпциге было совершено нападение группой неизвестных лиц», — передали в посольстве. Указанный комплекс прекратил служебные функции в конце 2023 года после отзыва германской стороной разрешения на функционирование генконсульства. По данным посольства, шестеро человек с помощью лестниц забрались на балкон, где развернули плакаты антироссийского содержания и заявили о планах отчуждения российской недвижимости. Еще около 20 единомышленников поддерживали акцию с улицы. Прибывшие полицейские задержали нарушителей. Как сообщили в посольстве РФ, Германии будет заявлен протест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Неизвестные 9 мая совершили нападение на комплекс бывшего Генконсульства России в Лейпциге (Германия). Об этом сообщили в посольстве РФ. «9 мая 2024 года около 16.00 по местному времени на комплекс бывшего Генерального консульства Российской Федерации в Лейпциге было совершено нападение группой неизвестных лиц», — передали в посольстве. Указанный комплекс прекратил служебные функции в конце 2023 года после отзыва германской стороной разрешения на функционирование генконсульства. По данным посольства, шестеро человек с помощью лестниц забрались на балкон, где развернули плакаты антироссийского содержания и заявили о планах отчуждения российской недвижимости. Еще около 20 единомышленников поддерживали акцию с улицы. Прибывшие полицейские задержали нарушителей. Как сообщили в посольстве РФ, Германии будет заявлен протест. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям