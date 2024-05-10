Неизвестные напали на бывшее здание Генконсульства РФ в немецком Лейпциге

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Город. Курган, флаг россии
Неизвестные развернули антироссийские плакаты Фото:

Неизвестные 9 мая совершили нападение на комплекс бывшего Генконсульства России в Лейпциге (Германия). Об этом сообщили в посольстве РФ.

«9 мая 2024 года около 16.00 по местному времени на комплекс бывшего Генерального консульства Российской Федерации в Лейпциге было совершено нападение группой неизвестных лиц», — передали в посольстве. Указанный комплекс прекратил служебные функции в конце 2023 года после отзыва германской стороной разрешения на функционирование генконсульства.

По данным посольства, шестеро человек с помощью лестниц забрались на балкон, где развернули плакаты антироссийского содержания и заявили о планах отчуждения российской недвижимости. Еще около 20 единомышленников поддерживали акцию с улицы. Прибывшие полицейские задержали нарушителей. Как сообщили в посольстве РФ, Германии будет заявлен протест.

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Неизвестные 9 мая совершили нападение на комплекс бывшего Генконсульства России в Лейпциге (Германия). Об этом сообщили в посольстве РФ. «9 мая 2024 года около 16.00 по местному времени на комплекс бывшего Генерального консульства Российской Федерации в Лейпциге было совершено нападение группой неизвестных лиц», — передали в посольстве. Указанный комплекс прекратил служебные функции в конце 2023 года после отзыва германской стороной разрешения на функционирование генконсульства. По данным посольства, шестеро человек с помощью лестниц забрались на балкон, где развернули плакаты антироссийского содержания и заявили о планах отчуждения российской недвижимости. Еще около 20 единомышленников поддерживали акцию с улицы. Прибывшие полицейские задержали нарушителей. Как сообщили в посольстве РФ, Германии будет заявлен протест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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