Володин дал наказ Мишустину от Госдумы по ЖКХ

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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, володин вячеслав
Володин дал наказ Мишустину от депутатов Фото:

Спикер государственной думы Вячеслав Володин призвал исполняющего обязанности председателя правительства Михаила Мишустина назначить одного ответственного вице-премьера, отвечающего за сферу жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, депутаты столкнулись с трудностями, им приходит «огромное количество» обращений, которые распределены между разными вице-премьерами. Об этом стало известно из его выступления на заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура премьер-министра.

«Коммуналка — должен быть ответственный. Хотя это и региональные полномочия, надо посмотреть, где не получается у регионов, чтобы им была оказана помощь в решении этих задач», — сказал Володин Мишустину. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

Он добавил, что проблема в коммунальной сфере беспокоит каждого россиянина. «Надеемся, что вы нас услышите. Это, если хотите — общий наказ, все сталкиваемся с обращениями», — резюмировал спикер Госдумы.

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Спикер государственной думы Вячеслав Володин призвал исполняющего обязанности председателя правительства Михаила Мишустина назначить одного ответственного вице-премьера, отвечающего за сферу жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, депутаты столкнулись с трудностями, им приходит «огромное количество» обращений, которые распределены между разными вице-премьерами. Об этом стало известно из его выступления на заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура премьер-министра. «Коммуналка — должен быть ответственный. Хотя это и региональные полномочия, надо посмотреть, где не получается у регионов, чтобы им была оказана помощь в решении этих задач», — сказал Володин Мишустину. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Он добавил, что проблема в коммунальной сфере беспокоит каждого россиянина. «Надеемся, что вы нас услышите. Это, если хотите — общий наказ, все сталкиваемся с обращениями», — резюмировал спикер Госдумы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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