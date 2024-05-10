Володин дал наказ Мишустину от Госдумы по ЖКХ

10 мая 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

Володин дал наказ Мишустину от депутатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер государственной думы Вячеслав Володин призвал исполняющего обязанности председателя правительства Михаила Мишустина назначить одного ответственного вице-премьера, отвечающего за сферу жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, депутаты столкнулись с трудностями, им приходит «огромное количество» обращений, которые распределены между разными вице-премьерами. Об этом стало известно из его выступления на заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура премьер-министра. «Коммуналка — должен быть ответственный. Хотя это и региональные полномочия, надо посмотреть, где не получается у регионов, чтобы им была оказана помощь в решении этих задач», — сказал Володин Мишустину. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Он добавил, что проблема в коммунальной сфере беспокоит каждого россиянина. «Надеемся, что вы нас услышите. Это, если хотите — общий наказ, все сталкиваемся с обращениями», — резюмировал спикер Госдумы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер государственной думы Вячеслав Володин призвал исполняющего обязанности председателя правительства Михаила Мишустина назначить одного ответственного вице-премьера, отвечающего за сферу жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, депутаты столкнулись с трудностями, им приходит «огромное количество» обращений, которые распределены между разными вице-премьерами. Об этом стало известно из его выступления на заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура премьер-министра. «Коммуналка — должен быть ответственный. Хотя это и региональные полномочия, надо посмотреть, где не получается у регионов, чтобы им была оказана помощь в решении этих задач», — сказал Володин Мишустину. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Он добавил, что проблема в коммунальной сфере беспокоит каждого россиянина. «Надеемся, что вы нас услышите. Это, если хотите — общий наказ, все сталкиваемся с обращениями», — резюмировал спикер Госдумы.