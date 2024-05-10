Генерал ВСУ объявил о скорой критической фазе конфликта России и Украины

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Александр Павлюк. stock,  stock, Павлюк Александр
ВСУ испытывают основную нехватку в артиллерии и бронетехнике, заявил Александр Павлюк Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликт России и Украины может достичь критической фазы в ближайшие два месяца. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

«Критическая фаза конфликта наступит в ближайшие два месяца», — сказал Павлюк в интервью изданию Economist. Он добавил, что помощь США Киеву только начинает прибывать на фронт, чем пользуется Россия. Он отметил, что ВСУ испытывают основную нехватку в артиллерии и бронетехнике, а не людях.

Ранее МВД россии объявило Павлюка в розыск. По какой статье его разыскивают, не уточнялось. Это третий высокопоставленный украинский чиновник, которого МВД России объявило в розыск 4 мая, передает телеканал 360.

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Конфликт России и Украины может достичь критической фазы в ближайшие два месяца. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. «Критическая фаза конфликта наступит в ближайшие два месяца», — сказал Павлюк в интервью изданию Economist. Он добавил, что помощь США Киеву только начинает прибывать на фронт, чем пользуется Россия. Он отметил, что ВСУ испытывают основную нехватку в артиллерии и бронетехнике, а не людях. Ранее МВД россии объявило Павлюка в розыск. По какой статье его разыскивают, не уточнялось. Это третий высокопоставленный украинский чиновник, которого МВД России объявило в розыск 4 мая, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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