Генерал ВСУ объявил о скорой критической фазе конфликта России и Украины

Конфликт России и Украины может достичь критической фазы в ближайшие два месяца. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.
«Критическая фаза конфликта наступит в ближайшие два месяца», — сказал Павлюк в интервью изданию Economist. Он добавил, что помощь США Киеву только начинает прибывать на фронт, чем пользуется Россия. Он отметил, что ВСУ испытывают основную нехватку в артиллерии и бронетехнике, а не людях.
Ранее МВД россии объявило Павлюка в розыск. По какой статье его разыскивают, не уточнялось. Это третий высокопоставленный украинский чиновник, которого МВД России объявило в розыск 4 мая, передает телеканал 360.
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Конфликт России и Украины может достичь критической фазы в ближайшие два месяца. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. «Критическая фаза конфликта наступит в ближайшие два месяца», — сказал Павлюк в интервью изданию Economist. Он добавил, что помощь США Киеву только начинает прибывать на фронт, чем пользуется Россия. Он отметил, что ВСУ испытывают основную нехватку в артиллерии и бронетехнике, а не людях. Ранее МВД россии объявило Павлюка в розыск. По какой статье его разыскивают, не уточнялось. Это третий высокопоставленный украинский чиновник, которого МВД России объявило в розыск 4 мая, передает телеканал 360.