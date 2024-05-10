Генерал ВСУ объявил о скорой критической фазе конфликта России и Украины

10 мая 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

ВСУ испытывают основную нехватку в артиллерии и бронетехнике, заявил Александр Павлюк Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт России и Украины может достичь критической фазы в ближайшие два месяца. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. «Критическая фаза конфликта наступит в ближайшие два месяца», — сказал Павлюк в интервью изданию Economist. Он добавил, что помощь США Киеву только начинает прибывать на фронт, чем пользуется Россия. Он отметил, что ВСУ испытывают основную нехватку в артиллерии и бронетехнике, а не людях. Ранее МВД россии объявило Павлюка в розыск. По какой статье его разыскивают, не уточнялось. Это третий высокопоставленный украинский чиновник, которого МВД России объявило в розыск 4 мая, передает телеканал 360 . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конфликт России и Украины может достичь критической фазы в ближайшие два месяца. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. «Критическая фаза конфликта наступит в ближайшие два месяца», — сказал Павлюк в интервью изданию Economist. Он добавил, что помощь США Киеву только начинает прибывать на фронт, чем пользуется Россия. Он отметил, что ВСУ испытывают основную нехватку в артиллерии и бронетехнике, а не людях. Ранее МВД россии объявило Павлюка в розыск. По какой статье его разыскивают, не уточнялось. Это третий высокопоставленный украинский чиновник, которого МВД России объявило в розыск 4 мая, передает телеканал 360.