Слуцкий призвал повысить обороноспособность, чтобы закончить СВО «в этом году»

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Слуцкий на встрече с тюменским отделением ЛДПР. Тюмень, слуцкий леонид
РФ необходимо сделать все для скорейшего завершения СВО, заявил Леонид Слуцкий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

России необходимо повысить обороноспособность, чтобы скорее закончить спецоперацию. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Нам нужно делать все для повышения обороноспособности страны, для скорейшего завершения, возможно, в этом году специальной военной операции», — сказал Слуцкий в ходе заседания Госдумы, где рассматривается кандидатура премьер-министра. Трансляция велась в эфире телеканала Россия 24.

Он добавил, что «есть проскальзывания», где правительство что-то не дорабатывает в этом направлении. Есть вопросы, которые нужно будет решить, заключил Слуцкий.

Ранее Слуцкий уже выражал уверенность в том, что российская сторона победно завершит в нынешнем году спецоперацию. Также он говорил о необходимости продолжать освобождать российские города, в частности Херсон, Краматорск, Славянск и другие, передает RT.

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России необходимо повысить обороноспособность, чтобы скорее закончить спецоперацию. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Нам нужно делать все для повышения обороноспособности страны, для скорейшего завершения, возможно, в этом году специальной военной операции», — сказал Слуцкий в ходе заседания Госдумы, где рассматривается кандидатура премьер-министра. Трансляция велась в эфире телеканала Россия 24. Он добавил, что «есть проскальзывания», где правительство что-то не дорабатывает в этом направлении. Есть вопросы, которые нужно будет решить, заключил Слуцкий. Ранее Слуцкий уже выражал уверенность в том, что российская сторона победно завершит в нынешнем году спецоперацию. Также он говорил о необходимости продолжать освобождать российские города, в частности Херсон, Краматорск, Славянск и другие, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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