Мишустин предложил «аккуратно отрегулировать» работу маркетплейсов

Необходимо отрегулировать работу маркетплейсов в России, но сделать это аккуратно. С таким предложением выступил кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
На встрече с депутатами у Мишустина спросили, нужно ли навести порядок на рынке маркетплейсов. В частности, ввести ответственность магазинов, качество обслуживание. «У ФАС появились полномочия для того, чтобы оценивать сетевые эффекты, чтобы владельцы маркетплейсов могли не злоупотреблять доминирующим положением на рынке. И здесь очень важно, чтобы мы совместно посмотрели, как это аккуратно отрегулировать, абсолютно разделяя ваши опасения», — ответил Мишустин.
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