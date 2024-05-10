Мишустин предложил «аккуратно отрегулировать» работу маркетплейсов

10 мая 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Маркетплейсы не должны злоупотреблять своим положением на рынке, уверен Мишустин Фото: Илья Московец © URA.RU Необходимо отрегулировать работу маркетплейсов в России, но сделать это аккуратно. С таким предложением выступил кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме. На встрече с депутатами у Мишустина спросили, нужно ли навести порядок на рынке маркетплейсов. В частности, ввести ответственность магазинов, качество обслуживание. «У ФАС появились полномочия для того, чтобы оценивать сетевые эффекты, чтобы владельцы маркетплейсов могли не злоупотреблять доминирующим положением на рынке. И здесь очень важно, чтобы мы совместно посмотрели, как это аккуратно отрегулировать, абсолютно разделяя ваши опасения», — ответил Мишустин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Необходимо отрегулировать работу маркетплейсов в России, но сделать это аккуратно. С таким предложением выступил кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме. На встрече с депутатами у Мишустина спросили, нужно ли навести порядок на рынке маркетплейсов. В частности, ввести ответственность магазинов, качество обслуживание. «У ФАС появились полномочия для того, чтобы оценивать сетевые эффекты, чтобы владельцы маркетплейсов могли не злоупотреблять доминирующим положением на рынке. И здесь очень важно, чтобы мы совместно посмотрели, как это аккуратно отрегулировать, абсолютно разделяя ваши опасения», — ответил Мишустин.