Мишустин предложил «аккуратно отрегулировать» работу маркетплейсов

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Маркетплейсы не должны злоупотреблять своим положением на рынке, уверен Мишустин Фото:

Необходимо отрегулировать работу маркетплейсов в России, но сделать это аккуратно. С таким предложением выступил кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.

На встрече с депутатами у Мишустина спросили, нужно ли навести порядок на рынке маркетплейсов. В частности, ввести ответственность магазинов, качество обслуживание. «У ФАС появились полномочия для того, чтобы оценивать сетевые эффекты, чтобы владельцы маркетплейсов могли не злоупотреблять доминирующим положением на рынке. И здесь очень важно, чтобы мы совместно посмотрели, как это аккуратно отрегулировать, абсолютно разделяя ваши опасения», — ответил Мишустин.

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Необходимо отрегулировать работу маркетплейсов в России, но сделать это аккуратно. С таким предложением выступил кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме. На встрече с депутатами у Мишустина спросили, нужно ли навести порядок на рынке маркетплейсов. В частности, ввести ответственность магазинов, качество обслуживание. «У ФАС появились полномочия для того, чтобы оценивать сетевые эффекты, чтобы владельцы маркетплейсов могли не злоупотреблять доминирующим положением на рынке. И здесь очень важно, чтобы мы совместно посмотрели, как это аккуратно отрегулировать, абсолютно разделяя ваши опасения», — ответил Мишустин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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