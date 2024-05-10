ВСУ атаковали Москву и устроили пожар на заводе под Калугой: карта СВО на 10 мая

Глава Калужской области Шапша: пожар на НПЗ после падения беспилотника потушен

10 мая 2024 в 09:38 Размер текста - 17 +

Пожар на территории завода в Калужской области потушен, отметил глава региона Владислав Шапша Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Украины запустила несколько беспилотников по российским регионам. Один из них летел в сторону Москвы. В Калужской области произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе из-за падения дрона. Сейчас пожар уже потушен. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, удары ВСУ и ход боевых действий — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Удары по России: Москва, Калужская и Брянская области Беспилотник ВСУ пытался атаковать Москву. Его сбили над Подольском. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Последняя безуспешная атака по Москве со стороны ВСУ предпринималась 17 марта. Тогда шли выборы президента РФ. В Калужской области украинский беспилотник упал на территории НПЗ «Первый завод». Сейчас пожар потушен. В администрации Дзержинского района, где находится завод, заявили, что серьезных последствий и пострадавших нет. Также была атакована Брянская область. ПВО РФ сбила три дрона. Подробности — в материале URA.RU. Контуженый рядовой совершил подвиг Во время взятия опорного пункта командир отделения штурмовиков Тимур Ахмадов получил контузию. Однако штурм он продолжил, уничтожив трех украинских военных. Это произошло под плотным артобстрелом. «Грамотно используя условия местности, Ахмадов скрытно подобрался к опорному пункту врага. Метким броском ручной гранаты военный уничтожил трех боевиков, после чего забрался в опорный пункт и приступил к его зачистке», — поделились в Минобороны РФ. В итоге опорный пункт был взят. ВСУ пытались контратаковать, но безуспешно. Штурмовики сутки удерживали опорник до прибытия подкрепления. Луганское направление Были уничтожены замаскированные позиции, военные, а также пулеметные точки ВСУ. По целям отработала группировка «Запад». От получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили не более двух минут. После этого разведывательная группа мотострелкового соединения осуществила корректировку огня для нанесения максимального урона противнику. Донецкое направление Как ВС РФ освобождали Очеретино: видео Военные заходили в населенный пункт, который находится в ДНР, маленькими группами. Операция проводилась ночью. Об этом рассказал начальник штаба батальона мотострелкового соединения с позывным Эдельвейс. «Противник оказывал сопротивление. Когда мы только зашли на электроподстанцию, в здании сидело около 20 человек, и вот этот маршрут вдоль железной дороги контролировался артиллерией противника, FPV-дронами. Взяли упорством, по-другому никак», — добавил Эдельвейс, его слова приводит Минобороны РФ. Он отметил, что военные специально затягивали время, чтобы выйти на промзону. После промзоны ВС РФ стали продвигаться на северо-восток населенного пункта. ВСУ вели огонь с пятиэтажных зданий. С них открывается хороший обзор — порядка 10 километров, отметил командир роты мотострелкового соединения с позывным Поэт. Группировка «Центр» поразила 380 целей За сутки военные Центральной группировки армии России поразили 380 целей. Среди них: 16 опорных пунктов и около 90 позиций полевой артиллерии ВСУ. Такой информацией поделился начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Он добавил, что военные также отразили 10 контратак в районах Ленинского, Соловьева, Орловки, Первомайского и Нетайлово. Истребитель ВС РФ уничтожил дрон ВСУ Экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ во время выполнения полетного задания уничтожил беспилотник ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток». Еще во время выполнения боевой задачи экипаж отработал патрулирование в заданном районе. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на Минобороны РФ. Запорожское направление ВС РФ уничтожили миномет и солдат ВСУ при занятии ими позиции севернее Работино. Старший офицер артиллерийской батареи сообщил, что операторы беспилотников обнаружили движение украинской техники. После этого расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» выдвинулся на огневую позицию и поразил цель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия Украины запустила несколько беспилотников по российским регионам. Один из них летел в сторону Москвы. В Калужской области произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе из-за падения дрона. Сейчас пожар уже потушен. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, удары ВСУ и ход боевых действий — в материале URA.RU. Беспилотник ВСУ пытался атаковать Москву. Его сбили над Подольском. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Последняя безуспешная атака по Москве со стороны ВСУ предпринималась 17 марта. Тогда шли выборы президента РФ. В Калужской области украинский беспилотник упал на территории НПЗ «Первый завод». Сейчас пожар потушен. В администрации Дзержинского района, где находится завод, заявили, что серьезных последствий и пострадавших нет. Также была атакована Брянская область. ПВО РФ сбила три дрона. Подробности — в материале URA.RU. Во время взятия опорного пункта командир отделения штурмовиков Тимур Ахмадов получил контузию. Однако штурм он продолжил, уничтожив трех украинских военных. Это произошло под плотным артобстрелом. В итоге опорный пункт был взят. ВСУ пытались контратаковать, но безуспешно. Штурмовики сутки удерживали опорник до прибытия подкрепления. Были уничтожены замаскированные позиции, военные, а также пулеметные точки ВСУ. По целям отработала группировка «Запад». От получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили не более двух минут. После этого разведывательная группа мотострелкового соединения осуществила корректировку огня для нанесения максимального урона противнику. Военные заходили в населенный пункт, который находится в ДНР, маленькими группами. Операция проводилась ночью. Об этом рассказал начальник штаба батальона мотострелкового соединения с позывным Эдельвейс. Он отметил, что военные специально затягивали время, чтобы выйти на промзону. После промзоны ВС РФ стали продвигаться на северо-восток населенного пункта. ВСУ вели огонь с пятиэтажных зданий. С них открывается хороший обзор — порядка 10 километров, отметил командир роты мотострелкового соединения с позывным Поэт. За сутки военные Центральной группировки армии России поразили 380 целей. Среди них: 16 опорных пунктов и около 90 позиций полевой артиллерии ВСУ. Такой информацией поделился начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Он добавил, что военные также отразили 10 контратак в районах Ленинского, Соловьева, Орловки, Первомайского и Нетайлово. Экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ во время выполнения полетного задания уничтожил беспилотник ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток». Еще во время выполнения боевой задачи экипаж отработал патрулирование в заданном районе. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на Минобороны РФ. ВС РФ уничтожили миномет и солдат ВСУ при занятии ими позиции севернее Работино. Старший офицер артиллерийской батареи сообщил, что операторы беспилотников обнаружили движение украинской техники. После этого расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» выдвинулся на огневую позицию и поразил цель.