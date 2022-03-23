Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения склада ВСУ

Российские вертолеты уничтожили украинский военный склад Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ показало кадры разрушения склада вооружения ВСУ российскими вертолетами Ка-52. Удары наносились управляемыми ракетами «Вихрь» с расстояния свыше семи тысяч метров.

«Вертолеты армейской авиации ВКС России нанесли авиационный удар по складу вооружения ВСУ. Звено вертолетов Ка-52 в ходе огневой поддержки подразделений Вооруженных сил РФ противотанковым ракетным комплексом „Вихрь“ уничтожили назначенные цели без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше семи тысяч метров» — приводит комментарий ведомства ТАСС.

В Министерстве также разъяснили обязанности авиации в рамках спецоперации на Украине. Так, армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержке подразделений.

Специальная операция по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик началась 24 февраля 2022 года. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины у российских войск нет. Минобороны РФ также неоднократно упоминали, что ВС РФ действуют осторожно, не причиняя вреда мирным жителям и корректно обращаясь со сдавшимися в плен украинскими военными.

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