На «Магнит» и «Пятерочку» завели дело из-за цен на сахар

24 марта 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

ФАС нашла большие запасы сахара на складах магазинов, несмотря на пустые полки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело в отношении торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка» в Воронежской области, выявив признаки картельного сговора для поддержания цен на сахар. Соответствующее решение размещено на сайте ведомства. «В ходе проверки было установлено, что на складах торговых сетей достаточно сахара-песка для удовлетворения спроса в розничных магазинах „Пятерочка“ и „Магнит“ Воронежской области. При этом в период с 9 по 21 марта 2022 года в магазинах фиксировалось его отсутствие в продаже», — говорится на сайте. Пресс-служба ведомства отмечает, что компании действовали синхронно, не поставляя сахар в магазины для поддержания ажиотажного спроса. Если вина торговых сетей будет установлена, компаниям грозят оборотные штрафы. Повышенный спрос на товары первой необходимости, в том числе сахар и крупы, возник на фоне санкций, которые страны Запада вводят против России из-за проведения спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин охарактеризовал такое поведение как проявление прямой агрессии по отношению к гражданам страны. Хоть ограничения вводили и задолго до начала спецоперации, нынешние пакеты санкций являются агрессивными, так как нацелены против всех жителей страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело в отношении торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка» в Воронежской области, выявив признаки картельного сговора для поддержания цен на сахар. Соответствующее решение размещено на сайте ведомства. «В ходе проверки было установлено, что на складах торговых сетей достаточно сахара-песка для удовлетворения спроса в розничных магазинах „Пятерочка“ и „Магнит“ Воронежской области. При этом в период с 9 по 21 марта 2022 года в магазинах фиксировалось его отсутствие в продаже», — говорится на сайте. Пресс-служба ведомства отмечает, что компании действовали синхронно, не поставляя сахар в магазины для поддержания ажиотажного спроса. Если вина торговых сетей будет установлена, компаниям грозят оборотные штрафы. Повышенный спрос на товары первой необходимости, в том числе сахар и крупы, возник на фоне санкций, которые страны Запада вводят против России из-за проведения спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин охарактеризовал такое поведение как проявление прямой агрессии по отношению к гражданам страны. Хоть ограничения вводили и задолго до начала спецоперации, нынешние пакеты санкций являются агрессивными, так как нацелены против всех жителей страны.