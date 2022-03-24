Канада введет санкции против России из-за спецоперации на Украине

25 марта 2022 в 01:13 Размер текста - 17 +

Запреты будут на экспорт определенных товаров и технологий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В ближайшие дни власти Канады введут против России пакет санкций, который затронет экспорт определенных товаров и технологий. Об этом заявили в пресс-службе канадского премьер-министра Джастина Трюдо. «В целях дальнейшего развития скоординированного ответа Канады на незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессию России против Украины премьер-министр объявил о дополнительных мерах по поддержке Украины и привлечению России к ответственности за ее вторжение, в том числе: введение <…> запрета на экспорт определенных товаров и технологий в Россию с целью подрыва и ослабления возможностей российских вооруженных сил», — отмечается в документе, который был распространен по итогам саммита НАТО, передает ТАСС. В документе также написано, что половину выделенных ранее средств на оказание гуманитарной помощи Украине Канада перенаправит соседним странам, в том числе Молдавии. Также деньги будут переданы различным организациям, которые оказывают помощь украинским беженцам. Кроме того, почти 5 млн канадских долларов (около 4 $ млн) будут переданы ЮНЕСКО «на защиту объектов культурного наследия Украины». Ранее власти Канады ввела санкции против 32 военных организаций России, а также 160 членов Совета Федарции. Причиной масштабных экономических санкций против России послужило начало спецоперации на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Из России ушли десятки западных корпораций и брендов. Однако часть европейских компаний предсказывает негативные последствия от новых антироссийских ограничений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ближайшие дни власти Канады введут против России пакет санкций, который затронет экспорт определенных товаров и технологий. Об этом заявили в пресс-службе канадского премьер-министра Джастина Трюдо. «В целях дальнейшего развития скоординированного ответа Канады на незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессию России против Украины премьер-министр объявил о дополнительных мерах по поддержке Украины и привлечению России к ответственности за ее вторжение, в том числе: введение <…> запрета на экспорт определенных товаров и технологий в Россию с целью подрыва и ослабления возможностей российских вооруженных сил», — отмечается в документе, который был распространен по итогам саммита НАТО, передает ТАСС. В документе также написано, что половину выделенных ранее средств на оказание гуманитарной помощи Украине Канада перенаправит соседним странам, в том числе Молдавии. Также деньги будут переданы различным организациям, которые оказывают помощь украинским беженцам. Кроме того, почти 5 млн канадских долларов (около 4 $ млн) будут переданы ЮНЕСКО «на защиту объектов культурного наследия Украины». Ранее власти Канады ввела санкции против 32 военных организаций России, а также 160 членов Совета Федарции. Причиной масштабных экономических санкций против России послужило начало спецоперации на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Из России ушли десятки западных корпораций и брендов. Однако часть европейских компаний предсказывает негативные последствия от новых антироссийских ограничений.