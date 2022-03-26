Медведев: Россию невозможно превратить в подобие КНДР или Кубы

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Политсовет партии
По словам Дмитрия Медведева, Россию невозможно «спеленать» подобно КНДР или Кубе Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Запад не сможет «спеленать» Россию, как когда-то Корейскую Народно-Демократическую Республику или Кубу, и удерживать в таком состоянии. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Все измышления [западных политиков], что они нас сейчас спеленают, как когда-то там КНДР или Кубу, и в таком состоянии будут держать, они ни на чем не основаны, это невозможно», — заявил Дмитрий Медведев в интервью РИА «Новости». Он подчеркнул, что Россия является самой большой страной в мире, постоянным членом Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН), ядерной державой и государством с колоссальной экономикой.

Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Позже Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.

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Запад не сможет «спеленать» Россию, как когда-то Корейскую Народно-Демократическую Республику или Кубу, и удерживать в таком состоянии. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Все измышления [западных политиков], что они нас сейчас спеленают, как когда-то там КНДР или Кубу, и в таком состоянии будут держать, они ни на чем не основаны, это невозможно», — заявил Дмитрий Медведев в интервью РИА «Новости». Он подчеркнул, что Россия является самой большой страной в мире, постоянным членом Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН), ядерной державой и государством с колоссальной экономикой. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Позже Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.
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