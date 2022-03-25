Медведев назвал предательством критику РФ во время спецоперации

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Политсовет партии
Медведев отметил, что критиковать власть — это нормально, но не в сложной ситуации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что высказываться против страны в период проведения спецоперации — предательство. В остальное время — критика приемлема, добавил он.

«Ты можешь быть недовольным теми или иными решениями властей, критиковать власть — это нормально. Это часть демократии. Но нельзя в такой сложной ситуации проводить антигосударственную линию, потому что это предательство», — сказал Медведев в интервью РИА Новости.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация республики. Она направлена на прекращение геноцида русских людей на Донбассе, которых на протяжении восьми лет подвергали обстрелам и карательным операциям. Долгие годы в соседнем с Россией государстве под руководством США и НАТО проводились разработки военно-биологических программ и наращивание ядерного потенциала. Россия вынуждена была защищаться. По словам Путина, Украине предлагали добровольно вывести войска с территории Донбасса и прекратить конфликт, но она отказалась.

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Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что высказываться против страны в период проведения спецоперации — предательство. В остальное время — критика приемлема, добавил он. «Ты можешь быть недовольным теми или иными решениями властей, критиковать власть — это нормально. Это часть демократии. Но нельзя в такой сложной ситуации проводить антигосударственную линию, потому что это предательство», — сказал Медведев в интервью РИА Новости. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация республики. Она направлена на прекращение геноцида русских людей на Донбассе, которых на протяжении восьми лет подвергали обстрелам и карательным операциям. Долгие годы в соседнем с Россией государстве под руководством США и НАТО проводились разработки военно-биологических программ и наращивание ядерного потенциала. Россия вынуждена была защищаться. По словам Путина, Украине предлагали добровольно вывести войска с территории Донбасса и прекратить конфликт, но она отказалась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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