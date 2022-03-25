Медведев назвал предательством критику РФ во время спецоперации

25 марта 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

Медведев отметил, что критиковать власть — это нормально, но не в сложной ситуации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что высказываться против страны в период проведения спецоперации — предательство. В остальное время — критика приемлема, добавил он. «Ты можешь быть недовольным теми или иными решениями властей, критиковать власть — это нормально. Это часть демократии. Но нельзя в такой сложной ситуации проводить антигосударственную линию, потому что это предательство», — сказал Медведев в интервью РИА Новости. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация республики. Она направлена на прекращение геноцида русских людей на Донбассе, которых на протяжении восьми лет подвергали обстрелам и карательным операциям. Долгие годы в соседнем с Россией государстве под руководством США и НАТО проводились разработки военно-биологических программ и наращивание ядерного потенциала. Россия вынуждена была защищаться. По словам Путина, Украине предлагали добровольно вывести войска с территории Донбасса и прекратить конфликт, но она отказалась. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что высказываться против страны в период проведения спецоперации — предательство. В остальное время — критика приемлема, добавил он. «Ты можешь быть недовольным теми или иными решениями властей, критиковать власть — это нормально. Это часть демократии. Но нельзя в такой сложной ситуации проводить антигосударственную линию, потому что это предательство», — сказал Медведев в интервью РИА Новости. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация республики. Она направлена на прекращение геноцида русских людей на Донбассе, которых на протяжении восьми лет подвергали обстрелам и карательным операциям. Долгие годы в соседнем с Россией государстве под руководством США и НАТО проводились разработки военно-биологических программ и наращивание ядерного потенциала. Россия вынуждена была защищаться. По словам Путина, Украине предлагали добровольно вывести войска с территории Донбасса и прекратить конфликт, но она отказалась.