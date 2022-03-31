Американская киноакадемия готовится наказать Уилла Смита за драку

Уиллу Смиту грозит наказание за драку на церемонии «Оскар» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Американская академия киноискусств начала дисциплинарное разбирательство в отношении актера Уилла Смита, который на церемонии вручения премии «Оскар» ударил по лицу комика Криса Рока. Об этом говорится в распространенном заявлении киноакадемии.

«Совет управляющих сегодня начал дисциплинарное разбирательство в отношении Смита из-за нарушения им норм поведения», — передает ТАСС содержание заявление. В документе также прописано, что актер вел себя «оскорбительно и угрожающе» и нарушил «базовые принципы киноакадемии». Сообщается, что по итогу разбирательства может быть заморожено или аннулировано членство актера в киноакадемии.

Ранее сообщалось, что Уилл Смит ударил ведущего «Оскара» в прямом эфире. Он поднялся на сцену и нанес удар Року. Это произошло после того, как ведущий пошутил про прическу жены актера. Джада Смит побрилась налысо из-за алопеции. Позднее актер извинился перед ведущим, а также перед организаторами мероприятия за свое поведение.