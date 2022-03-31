31 марта 2022

Свердловские власти поддержат фастфуд после введения санкций

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча жителей дома по улице Кирова, 98 с застройщиком многоэтажного дома Бабочкиным Александром. Курган, чебурек, быстрое питание, еда, фастфуд
Свердловский фастфуд начнет работать под новыми вывесками Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил придумать способы, как поддержать рестораны быстрого питания после ухода с рынка зарубежных компаний. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона.

«Евгений Куйвашев поручил правительству продумать, как поддержать фастфуд в регионе», — говорится в сообщении ДТПа. Соответствующее предложение губернатор выдвинул во время заседания оперштаба по устойчивости экономики и социальной сферы.

Перед региональным правительством поставят задачу сохранить работу свердловских ресторанов, несмотря на уход брендов из России. Заведения фастфуда должны позволить себе сохранить персонал и поменять вывеску, под которой работают.

Часть иностранных брендов ушла из РФ после введения санкций из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о введении войск РФ на Украину после обострения ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках. Целями специальной операции стали демилитаризация и денацификация Украины. Войска РФ наносят удар исключительно по военным объектам Украины, минимизируя ущерб для мирных жителей, объяснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил придумать способы, как поддержать рестораны быстрого питания после ухода с рынка зарубежных компаний. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона. «Евгений Куйвашев поручил правительству продумать, как поддержать фастфуд в регионе», — говорится в сообщении ДТПа. Соответствующее предложение губернатор выдвинул во время заседания оперштаба по устойчивости экономики и социальной сферы. Перед региональным правительством поставят задачу сохранить работу свердловских ресторанов, несмотря на уход брендов из России. Заведения фастфуда должны позволить себе сохранить персонал и поменять вывеску, под которой работают. Часть иностранных брендов ушла из РФ после введения санкций из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о введении войск РФ на Украину после обострения ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках. Целями специальной операции стали демилитаризация и денацификация Украины. Войска РФ наносят удар исключительно по военным объектам Украины, минимизируя ущерб для мирных жителей, объяснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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