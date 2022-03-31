Свердловские власти поддержат фастфуд после введения санкций

Свердловский фастфуд начнет работать под новыми вывесками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил придумать способы, как поддержать рестораны быстрого питания после ухода с рынка зарубежных компаний. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона.

«Евгений Куйвашев поручил правительству продумать, как поддержать фастфуд в регионе», — говорится в сообщении ДТПа. Соответствующее предложение губернатор выдвинул во время заседания оперштаба по устойчивости экономики и социальной сферы.

Перед региональным правительством поставят задачу сохранить работу свердловских ресторанов, несмотря на уход брендов из России. Заведения фастфуда должны позволить себе сохранить персонал и поменять вывеску, под которой работают.

Часть иностранных брендов ушла из РФ после введения санкций из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о введении войск РФ на Украину после обострения ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках. Целями специальной операции стали демилитаризация и денацификация Украины. Войска РФ наносят удар исключительно по военным объектам Украины, минимизируя ущерб для мирных жителей, объяснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.