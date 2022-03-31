Свердловские власти поддержат фастфуд после введения санкций

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил придумать способы, как поддержать рестораны быстрого питания после ухода с рынка зарубежных компаний. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона.
«Евгений Куйвашев поручил правительству продумать, как поддержать фастфуд в регионе», — говорится в сообщении ДТПа. Соответствующее предложение губернатор выдвинул во время заседания оперштаба по устойчивости экономики и социальной сферы.
Перед региональным правительством поставят задачу сохранить работу свердловских ресторанов, несмотря на уход брендов из России. Заведения фастфуда должны позволить себе сохранить персонал и поменять вывеску, под которой работают.
Часть иностранных брендов ушла из РФ после введения санкций из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о введении войск РФ на Украину после обострения ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках. Целями специальной операции стали демилитаризация и денацификация Украины. Войска РФ наносят удар исключительно по военным объектам Украины, минимизируя ущерб для мирных жителей, объяснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил придумать способы, как поддержать рестораны быстрого питания после ухода с рынка зарубежных компаний. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона. «Евгений Куйвашев поручил правительству продумать, как поддержать фастфуд в регионе», — говорится в сообщении ДТПа. Соответствующее предложение губернатор выдвинул во время заседания оперштаба по устойчивости экономики и социальной сферы. Перед региональным правительством поставят задачу сохранить работу свердловских ресторанов, несмотря на уход брендов из России. Заведения фастфуда должны позволить себе сохранить персонал и поменять вывеску, под которой работают. Часть иностранных брендов ушла из РФ после введения санкций из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о введении войск РФ на Украину после обострения ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках. Целями специальной операции стали демилитаризация и денацификация Украины. Войска РФ наносят удар исключительно по военным объектам Украины, минимизируя ущерб для мирных жителей, объяснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.