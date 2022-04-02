Кадыров рассказал о влиянии своей мамы на спецоперацию на Украине

Мама Рамзана Кадырова организует поставки гуманитарной помощи в освобожденные территории Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мама главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Аймани организовала систематические поставки гуманитарной помощи в освобожденные от националистов территории Донбасса. Об этом глава республики рассказал в своем telegram-канале.

«По решению моей дорогой мамы, президента РОФ Аймани Несиевны, организованы систематические поставки гуманитарной помощи по всем освобожденным от националистов территориям. Также ежедневно поставляется помощь нашим бойцам на передовой. Фонд заботится о каждом, кто волею случая или желания быть частью освободительной армии оказался на территории Украины», — написал Кадыров.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденной решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения.