Кадыров рассказал о влиянии своей мамы на спецоперацию на Украине

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Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан
Мама Рамзана Кадырова организует поставки гуманитарной помощи в освобожденные территории Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мама главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Аймани организовала систематические поставки гуманитарной помощи в освобожденные от националистов территории Донбасса. Об этом глава республики рассказал в своем telegram-канале.

«По решению моей дорогой мамы, президента РОФ Аймани Несиевны, организованы систематические поставки гуманитарной помощи по всем освобожденным от националистов территориям. Также ежедневно поставляется помощь нашим бойцам на передовой. Фонд заботится о каждом, кто волею случая или желания быть частью освободительной армии оказался на территории Украины», — написал Кадыров.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденной решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения.

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Мама главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Аймани организовала систематические поставки гуманитарной помощи в освобожденные от националистов территории Донбасса. Об этом глава республики рассказал в своем telegram-канале. «По решению моей дорогой мамы, президента РОФ Аймани Несиевны, организованы систематические поставки гуманитарной помощи по всем освобожденным от националистов территориям. Также ежедневно поставляется помощь нашим бойцам на передовой. Фонд заботится о каждом, кто волею случая или желания быть частью освободительной армии оказался на территории Украины», — написал Кадыров. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденной решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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