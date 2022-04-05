СМИ: Евросоюз намерен запретить все транзакции с ВТБ

05 апреля 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Новые ограничения могут коснуться банковского сектора Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В рамках нового пакета санкций, который вводит Евросоюз в отношении России, могут быть запрещены все операции с банком ВТБ. Такую информацию сообщают источники, знакомые с ситуацией. «ЕС также запретит все операции с ВТБ и еще тремя российскими банками, которые уже были исключены из системы SWIFT. Еще несколько десятков человек, в том числе олигархи и политики, будут добавлены в санкционный список», — приводит слова собеседника издание Reuters. Ограничения, введенные ЕС, коснутся также ввоза в зарубежные страны угля, каучука, химикатов и других товаров из России. Кроме того, предлагается запретить ввоз в РФ полупроводников, компьютеров, электротехнического и транспортного оборудования, уточняет источник. Ранее глава банка Андрей Костин заявил, что банк ВТБ начнет работу в Крыму, пишет «Национальная служба новостей». Формат деятельности организации обсуждается, дополняет RT. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и усилилось в последний месяц, после объявления президентом РФ Владимиром Путиным о начале спецоперации на Украине. Глава государства также заявлял, что целью санкций является «отмена России и всего российского». Новый пакет санкций Евросоюза могут принять уже в ближайшее время. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В рамках нового пакета санкций, который вводит Евросоюз в отношении России, могут быть запрещены все операции с банком ВТБ. Такую информацию сообщают источники, знакомые с ситуацией. «ЕС также запретит все операции с ВТБ и еще тремя российскими банками, которые уже были исключены из системы SWIFT. Еще несколько десятков человек, в том числе олигархи и политики, будут добавлены в санкционный список», — приводит слова собеседника издание Reuters. Ограничения, введенные ЕС, коснутся также ввоза в зарубежные страны угля, каучука, химикатов и других товаров из России. Кроме того, предлагается запретить ввоз в РФ полупроводников, компьютеров, электротехнического и транспортного оборудования, уточняет источник. Ранее глава банка Андрей Костин заявил, что банк ВТБ начнет работу в Крыму, пишет «Национальная служба новостей». Формат деятельности организации обсуждается, дополняет RT. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и усилилось в последний месяц, после объявления президентом РФ Владимиром Путиным о начале спецоперации на Украине. Глава государства также заявлял, что целью санкций является «отмена России и всего российского». Новый пакет санкций Евросоюза могут принять уже в ближайшее время.