СМИ: Евросоюз намерен запретить все транзакции с ВТБ

В рамках нового пакета санкций, который вводит Евросоюз в отношении России, могут быть запрещены все операции с банком ВТБ. Такую информацию сообщают источники, знакомые с ситуацией.
«ЕС также запретит все операции с ВТБ и еще тремя российскими банками, которые уже были исключены из системы SWIFT. Еще несколько десятков человек, в том числе олигархи и политики, будут добавлены в санкционный список», — приводит слова собеседника издание Reuters.
Ограничения, введенные ЕС, коснутся также ввоза в зарубежные страны угля, каучука, химикатов и других товаров из России. Кроме того, предлагается запретить ввоз в РФ полупроводников, компьютеров, электротехнического и транспортного оборудования, уточняет источник.
Ранее глава банка Андрей Костин заявил, что банк ВТБ начнет работу в Крыму, пишет «Национальная служба новостей». Формат деятельности организации обсуждается, дополняет RT.
Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и усилилось в последний месяц, после объявления президентом РФ Владимиром Путиным о начале спецоперации на Украине. Глава государства также заявлял, что целью санкций является «отмена России и всего российского». Новый пакет санкций Евросоюза могут принять уже в ближайшее время.
В рамках нового пакета санкций, который вводит Евросоюз в отношении России, могут быть запрещены все операции с банком ВТБ. Такую информацию сообщают источники, знакомые с ситуацией. «ЕС также запретит все операции с ВТБ и еще тремя российскими банками, которые уже были исключены из системы SWIFT. Еще несколько десятков человек, в том числе олигархи и политики, будут добавлены в санкционный список», — приводит слова собеседника издание Reuters. Ограничения, введенные ЕС, коснутся также ввоза в зарубежные страны угля, каучука, химикатов и других товаров из России. Кроме того, предлагается запретить ввоз в РФ полупроводников, компьютеров, электротехнического и транспортного оборудования, уточняет источник. Ранее глава банка Андрей Костин заявил, что банк ВТБ начнет работу в Крыму, пишет «Национальная служба новостей». Формат деятельности организации обсуждается, дополняет RT. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и усилилось в последний месяц, после объявления президентом РФ Владимиром Путиным о начале спецоперации на Украине. Глава государства также заявлял, что целью санкций является «отмена России и всего российского». Новый пакет санкций Евросоюза могут принять уже в ближайшее время.