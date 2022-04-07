«Коммерсант»: банки Евросоюза блокируют карты россиян

08 апреля 2022 в 06:31 Размер текста - 17 +

Банки ЕС ужесточили правила для клиентов для соблюдения санкционной политики Запада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Многие россияне, находящиеся в странах Евросоюза, столкнулись с проблемами при обслуживании в местных банках. Европейские финансовые организации блокируют карты клиентов, имеющих российское гражданство. Граждане РФ, временно проживающие в Евросоюзе по визам, те, кто имеют вид на жительство (ВНЖ) и даже граждане европейских стран столкнулись с трудностями при обслуживании в местных банках, сообщает « Коммерсант ». Российским клиентам банков Societe Generale (SG) и Deutshce Bank блокируют карты, либо им приходится доказывать, что они являются гражданами европейской страны для того, чтобы избежать блокировки. Отмечается, что больше всего жалоб поступает из Германии, Франции, Испании и Португалии. В SG заявили, что все проверки действуют в рамках закона, делая все необходимое для «строгого соблюдения международных санкций, как только те публикуются». В банке подчеркнули, что к ужесточению правил привела «международная ситуация». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Многие россияне, находящиеся в странах Евросоюза, столкнулись с проблемами при обслуживании в местных банках. Европейские финансовые организации блокируют карты клиентов, имеющих российское гражданство. Граждане РФ, временно проживающие в Евросоюзе по визам, те, кто имеют вид на жительство (ВНЖ) и даже граждане европейских стран столкнулись с трудностями при обслуживании в местных банках, сообщает «Коммерсант». Российским клиентам банков Societe Generale (SG) и Deutshce Bank блокируют карты, либо им приходится доказывать, что они являются гражданами европейской страны для того, чтобы избежать блокировки. Отмечается, что больше всего жалоб поступает из Германии, Франции, Испании и Португалии. В SG заявили, что все проверки действуют в рамках закона, делая все необходимое для «строгого соблюдения международных санкций, как только те публикуются». В банке подчеркнули, что к ужесточению правил привела «международная ситуация». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».