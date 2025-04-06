Тимошенко убеждена, что спецоперация на Украине завершится к лету 2025 года
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Запад завершит конфликт на Украине к концу мая этого года. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
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«Международные планы: закончить конфликт на Украине до конца мая», — заявила экс-премьер страны. Ее слова приводит telegram-канал «Политика страны».
В третью годовщину спецоперации нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский выразил готовность достичь мира. Он даже собирался уйти в отставку только ради того, чтобы завершить конфликт с Россией.
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