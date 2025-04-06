Тимошенко раскрыла дату завершения СВО на Украине

Тимошенко: конфликт на Украине завершится до конца мая
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Тимошенко убеждена, что спецоперация на Украине завершится к лету 2025 года
Тимошенко убеждена, что спецоперация на Украине завершится к лету 2025 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запад завершит конфликт на Украине к концу мая этого года. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Международные планы: закончить конфликт на Украине до конца мая», — заявила экс-премьер страны. Ее слова приводит telegram-канал «Политика страны».

В третью годовщину спецоперации нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский выразил готовность достичь мира. Он даже собирался уйти в отставку только ради того, чтобы завершить конфликт с Россией

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Запад завершит конфликт на Украине к концу мая этого года. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. «Международные планы: закончить конфликт на Украине до конца мая», — заявила экс-премьер страны. Ее слова приводит telegram-канал «Политика страны». В третью годовщину спецоперации нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский выразил готовность достичь мира. Он даже собирался уйти в отставку только ради того, чтобы завершить конфликт с Россией. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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