ВСУ начали уничтожать переданную Европой технику

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ВСУ уничтожают танками гуманитарную европейскую технику в зоне СВО
ВСУ уничтожают танками гуманитарную европейскую технику в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали уничтожать военную технику, переданную Европой в рамках гуманитарной помощи. Кадры, демонстрирующие это действие, были опубликованы в интернете украинскими солдатами, сообщают журналисты.

Один из операторов видео, опубликованного в сети, прокомментировал происходящее следующим образом: «Такое бывает, когда танк есть, а мозгов нет». В этот момент на видео солдат пытается извлечь из обломков икону. Она, как предполагается, ранее была прикреплена к приборной панели одного из уничтоженных автомобилей

Российский военный корреспондент Чингис Дамбиев заявил, комментируя видео, что украинцы начали раздавливать танками автомобили, присланные из Европы, ради развлечения. Своим мнением он поделился в личном telegram-канале.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский потребовал от Европы ускорить производство боеприпасов. По его словам, они нужны для ее обороны и безопасности.

Военные поставки на Украину препятствуют урегулированию конфликта и имеют негативный эффект. По словам Главы МИД РФ Сергея Лаврова, поддерживая киевский режим с помощью вооружения, Европа и США становятся участниками противостояния.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали уничтожать военную технику, переданную Европой в рамках гуманитарной помощи. Кадры, демонстрирующие это действие, были опубликованы в интернете украинскими солдатами, сообщают журналисты. Один из операторов видео, опубликованного в сети, прокомментировал происходящее следующим образом: «Такое бывает, когда танк есть, а мозгов нет». В этот момент на видео солдат пытается извлечь из обломков икону. Она, как предполагается, ранее была прикреплена к приборной панели одного из уничтоженных автомобилей Российский военный корреспондент Чингис Дамбиев заявил, комментируя видео, что украинцы начали раздавливать танками автомобили, присланные из Европы, ради развлечения. Своим мнением он поделился в личном telegram-канале. Ранее глава Украины Владимир Зеленский потребовал от Европы ускорить производство боеприпасов. По его словам, они нужны для ее обороны и безопасности. Военные поставки на Украину препятствуют урегулированию конфликта и имеют негативный эффект. По словам Главы МИД РФ Сергея Лаврова, поддерживая киевский режим с помощью вооружения, Европа и США становятся участниками противостояния.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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