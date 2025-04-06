Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали уничтожать военную технику, переданную Европой в рамках гуманитарной помощи. Кадры, демонстрирующие это действие, были опубликованы в интернете украинскими солдатами, сообщают журналисты.
Один из операторов видео, опубликованного в сети, прокомментировал происходящее следующим образом: «Такое бывает, когда танк есть, а мозгов нет». В этот момент на видео солдат пытается извлечь из обломков икону. Она, как предполагается, ранее была прикреплена к приборной панели одного из уничтоженных автомобилей
Российский военный корреспондент Чингис Дамбиев заявил, комментируя видео, что украинцы начали раздавливать танками автомобили, присланные из Европы, ради развлечения. Своим мнением он поделился в личном telegram-канале.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский потребовал от Европы ускорить производство боеприпасов. По его словам, они нужны для ее обороны и безопасности.
Военные поставки на Украину препятствуют урегулированию конфликта и имеют негативный эффект. По словам Главы МИД РФ Сергея Лаврова, поддерживая киевский режим с помощью вооружения, Европа и США становятся участниками противостояния.
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