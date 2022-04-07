На стройплощадке элитного ЖК в Екатеринбурге погиб работник

Застройщиком объекта является корпорация «Маяк» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На стройке в Екатеринбурге, где возводят элитный жилой комплекс, погиб работник. Застройщиком объекта является корпорация «Маяк». Прокуратура Октябрьского района города начала проверку. На место происшествия выезжала заместитель прокурора района Оксана Амелина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Согласно предварительной информации, сегодня, 8 апреля 2022 года, на строящемся объекте по улице Декабристов в Екатеринбурге с высоты на работника упал неустановленный предмет. Работник погиб, несмотря на то, что находился в каске», — сказано в сообщении.

Проведение доследственной проверки по факту гибели работника на стройке находится на контроле прокуратуры. Будет установлено, кто из ответственных сотрудников строительной организации осуществлял контроль за соблюдением техники безопасности на стройплощадке.

Ранее URA.RU писало, что во время рытья котлована на улице Герцена в Екатеринбурге рабочего засыпало землей. Он умер на месте. Следствию еще не известно, в какой момент умер рабочий. Это выяснят в ходе экспертизы. Рабочий стоял у края котлована, чтобы установить отметку для экскаватора, который рыл котлован.

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