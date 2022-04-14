Скульптура состоит из буквы Z и надписи «Своих не бросаем» Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На правом берегу Магнитогорска, второго по численности города Челябинской области, установили скульптуру в знак поддержки спецоперации РФ на Украине. Скульптура с буквой Z и словами «Своих не бросаем» расположилась у Храма Вознесения, сообщили URA.RU в администрации города.

«Появился первый арт-объект с подсветкой — символ „Z“ и надпись: „Своих не бросаем“ в цветах российского триколора. Таким образом Магнитогорск выражает свою поддержку военной спецоперации, которая проходит на Украине, а также российским военнослужащим, бойцам, которые мужественно и с честью выполняют свой воинский долг», — рассказали URA.RU в мэрии Магнитогорска.

В администрации добавили, что подобных арт-объектов будет несколько. Они появятся в знаковых для города местах. Помимо скульптуры на городских улицах установили баннеры «Zа Россию».

Буква Z является символом спецоперации, которую Россия проводит на территории Украины. Операция началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ранее в Челябинске на фасадах зданий культурных заведений вывесили плакаты с символикой, в знак поддержки операции. По словам руководителей заведений, таким образом они выразили свою позицию.

Скульптура установлена на правом берегу реки Урал у Храма Вознесения Фото: Илья Московец © URA.RU

Ночью скульптура светится Фото: администрация Магнитогорска