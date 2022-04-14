14 апреля 2022

В Магнитогорске установили скульптуру в поддержку спецоперации РФ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак Z из Магнитогорска, z знак
Скульптура состоит из буквы Z и надписи «Своих не бросаем» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На правом берегу Магнитогорска, второго по численности города Челябинской области, установили скульптуру в знак поддержки спецоперации РФ на Украине. Скульптура с буквой Z и словами «Своих не бросаем» расположилась у Храма Вознесения, сообщили URA.RU в администрации города.

«Появился первый арт-объект с подсветкой — символ „Z“ и надпись: „Своих не бросаем“ в цветах российского триколора. Таким образом Магнитогорск выражает свою поддержку военной спецоперации, которая проходит на Украине, а также российским военнослужащим, бойцам, которые мужественно и с честью выполняют свой воинский долг», — рассказали URA.RU в мэрии Магнитогорска.

В администрации добавили, что подобных арт-объектов будет несколько. Они появятся в знаковых для города местах. Помимо скульптуры на городских улицах установили баннеры «Zа Россию».

Буква Z является символом спецоперации, которую Россия проводит на территории Украины. Операция началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ранее в Челябинске на фасадах зданий культурных заведений вывесили плакаты с символикой, в знак поддержки операции. По словам руководителей заведений, таким образом они выразили свою позицию.

Знак Z из Магнитогорска
Скульптура установлена на правом берегу реки Урал у Храма Вознесения
Фото:
Ночью скульптура светится
Фото:

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На правом берегу Магнитогорска, второго по численности города Челябинской области, установили скульптуру в знак поддержки спецоперации РФ на Украине. Скульптура с буквой Z и словами «Своих не бросаем» расположилась у Храма Вознесения, сообщили URA.RU в администрации города. «Появился первый арт-объект с подсветкой — символ „Z“ и надпись: „Своих не бросаем“ в цветах российского триколора. Таким образом Магнитогорск выражает свою поддержку военной спецоперации, которая проходит на Украине, а также российским военнослужащим, бойцам, которые мужественно и с честью выполняют свой воинский долг», — рассказали URA.RU в мэрии Магнитогорска. В администрации добавили, что подобных арт-объектов будет несколько. Они появятся в знаковых для города местах. Помимо скульптуры на городских улицах установили баннеры «Zа Россию». Буква Z является символом спецоперации, которую Россия проводит на территории Украины. Операция началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ранее в Челябинске на фасадах зданий культурных заведений вывесили плакаты с символикой, в знак поддержки операции. По словам руководителей заведений, таким образом они выразили свою позицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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