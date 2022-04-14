Автосалон Екатеринбурга объявил скидки в миллионы рублей

15 апреля 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

Сумма скидки может достигнуть двух миллионов, все зависит от модели и комплектации авто Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Автосалон «Прайм» продает автомобили в кредит со скидками в среднем от половины до двух миллионов рублей в связи с ликвидацией склада 2021 года. Соответствующая информация опубликована на сайте автосалона. Со скидками в полмиллиона рублей и более в автосалоне продают такие седаны, как Volkswagen Jetta, Skoda Rapid, Kia Rio и другие. Самая большая скидка — на Mitsubishi L200. Автосалон предлагает оформить пикап в кредит за 1,78 миллиона, в то время, как стоимость базовой комплектации без акции составляет 3,82 миллиона рублей. Продавцы такой подход объясняют ликвидацией склада по ценам 2021 года. «Дешевле всего — оформить в кредит по госпрограммам „Семейный автомобиль“ или „Первый автомобиль“. Если платить наличными средствами, выходит дороже в зависимости от модели и комплектации автомобиля», — заявил продавец в салоне. Отмечается, что минимальная кредитная ставка составляет 7,9%. Кроме того, в акцию «Распродажа склада 2021» входит комплект зимней резины производителя Bridgestone. Ранее сообщалось, что в Свердловской области выросли продажи премиальных автомобилей за первый квартал текущего года. Средняя цена таких авто при этом выросла за год на 75,3% и достигла 5 400 000 рублей. Самыми популярными премиум-моделями на рынке оказались Mercedes-Benz E-класса, BMW 5-й серии, BMW 3-й серии, Lexus RX и BMW X5, согласно данным «Авито Авто». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Автосалон «Прайм» продает автомобили в кредит со скидками в среднем от половины до двух миллионов рублей в связи с ликвидацией склада 2021 года. Соответствующая информация опубликована на сайте автосалона. Со скидками в полмиллиона рублей и более в автосалоне продают такие седаны, как Volkswagen Jetta, Skoda Rapid, Kia Rio и другие. Самая большая скидка — на Mitsubishi L200. Автосалон предлагает оформить пикап в кредит за 1,78 миллиона, в то время, как стоимость базовой комплектации без акции составляет 3,82 миллиона рублей. Продавцы такой подход объясняют ликвидацией склада по ценам 2021 года. «Дешевле всего — оформить в кредит по госпрограммам „Семейный автомобиль“ или „Первый автомобиль“. Если платить наличными средствами, выходит дороже в зависимости от модели и комплектации автомобиля», — заявил продавец в салоне. Отмечается, что минимальная кредитная ставка составляет 7,9%. Кроме того, в акцию «Распродажа склада 2021» входит комплект зимней резины производителя Bridgestone. Ранее сообщалось, что в Свердловской области выросли продажи премиальных автомобилей за первый квартал текущего года. Средняя цена таких авто при этом выросла за год на 75,3% и достигла 5 400 000 рублей. Самыми популярными премиум-моделями на рынке оказались Mercedes-Benz E-класса, BMW 5-й серии, BMW 3-й серии, Lexus RX и BMW X5, согласно данным «Авито Авто».