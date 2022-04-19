Зампостпреда РФ в ООН обвинил Запад в использовании украинцев. «Как пушечного мяса» 20 апреля 2022 в 04:12 Размер текста - 17 + По мнению Дмитрия Полянского, забота об Украине со стороны Запада носит эгоистичный характер Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинцы сегодня нужны Западу «всего лишь как пушечное мясо» в опосредованной войне с РФ. Такое мнение высказал заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский на совещании ООН. «Забота западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер. Они сегодня нужны им всего лишь как пушечное мясо в опосредованной войне с Россией «до последнего украинца», — сказал Полянский. Трансляция Собвеза ООН велась на youtube-канале организации. Президент России Владимир Путин заявлял, что США готовы воевать до последнего украинца. Эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев Александр Ионов, в свою очередь отметил, что власти США ведут войну против сильного противника чужими руками. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. Украинцы сегодня нужны Западу «всего лишь как пушечное мясо» в опосредованной войне с РФ. Такое мнение высказал заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский на совещании ООН. «Забота западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер. Они сегодня нужны им всего лишь как пушечное мясо в опосредованной войне с Россией «до последнего украинца», — сказал Полянский. Трансляция Собвеза ООН велась на youtube-канале организации. Президент России Владимир Путин заявлял, что США готовы воевать до последнего украинца. Эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев Александр Ионов, в свою очередь отметил, что власти США ведут войну против сильного противника чужими руками. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям