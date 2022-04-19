19 апреля 2022

Зампостпреда РФ в ООН обвинил Запад в использовании украинцев. «Как пушечного мяса»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здания, жанры. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, флаг, европейский союз
По мнению Дмитрия Полянского, забота об Украине со стороны Запада носит эгоистичный характер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинцы сегодня нужны Западу «всего лишь как пушечное мясо» в опосредованной войне с РФ. Такое мнение высказал заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский на совещании ООН.

«Забота западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер. Они сегодня нужны им всего лишь как пушечное мясо в опосредованной войне с Россией «до последнего украинца», — сказал Полянский. Трансляция Собвеза ООН велась на youtube-канале организации.

Президент России Владимир Путин заявлял, что США готовы воевать до последнего украинца. Эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев Александр Ионов, в свою очередь отметил, что власти США ведут войну против сильного противника чужими руками.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украинцы сегодня нужны Западу «всего лишь как пушечное мясо» в опосредованной войне с РФ. Такое мнение высказал заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский на совещании ООН. «Забота западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер. Они сегодня нужны им всего лишь как пушечное мясо в опосредованной войне с Россией «до последнего украинца», — сказал Полянский. Трансляция Собвеза ООН велась на youtube-канале организации. Президент России Владимир Путин заявлял, что США готовы воевать до последнего украинца. Эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев Александр Ионов, в свою очередь отметил, что власти США ведут войну против сильного противника чужими руками. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...