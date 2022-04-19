Украинцы сегодня нужны Западу «всего лишь как пушечное мясо» в опосредованной войне с РФ. Такое мнение высказал заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский на совещании ООН.
«Забота западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер. Они сегодня нужны им всего лишь как пушечное мясо в опосредованной войне с Россией «до последнего украинца», — сказал Полянский. Трансляция Собвеза ООН велась на youtube-канале организации.
Президент России Владимир Путин заявлял, что США готовы воевать до последнего украинца. Эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев Александр Ионов, в свою очередь отметил, что власти США ведут войну против сильного противника чужими руками.
Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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