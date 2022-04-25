РФ не исключает, что ВСУ применят оружие массового уничтожения

Киев может применить ОМУ как в скрытом, так и в открытом виде, считает Полянский Фото: president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти могут использовать оружие массового поражения для тактических целей или ради получения преимущества на поле боя в ходе спецоперации на РФ. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Второй сценарий — скрытое использование оружия массового уничтожения киевским режимом и радикальными группировками в малых объемах для тактических целей», — цитирует Полянского ТАСС. Согласно имеющейся у дипломата информации, применение массового оружия планировалось на заводе «Азовсталь», однако плану националистов помешало решение российского руководства отменить штурм предприятия.

Дипломат также отметил, что киевский режим и радикальные группы могут применить оружие массового уничтожения в открытом виде — прямо на поле боя. Это произойдет «в случае, если [ВСУ и нацбаты] не смогут добиться превосходства конвенциональными средствами», — объяснил Полянский.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным. Ее основными целями были заявлены помощь республикам Донбасса и денацификация Украины. В Минобороны РФ отмечали, что военные Вооруженных сил России успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

В ходе операции Владимир Путин приказал министру обороны РФ отменить штурм комбината «Азовсталь» на котором засели националисты и иностранные наемники. Вместо этого российский лидер поручил Сергею Шойгу заблокировать завод.

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