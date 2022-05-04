В ДНР заявили о гибели человека при обстреле нефтебазы в Макеевке

04 мая 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

На самой нефтебазе начался пожар, там орят четыре резервуара и два бензовоза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Макеевка под Донецком в результате обстрела загорелась нефтебаза. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР. «В результате обстрела ВФУ (военные формирования Украины — прим. ред.) на нефтебазе в городе Макеевке произошло возгорание 4 резервуаров большой емкости, по 5 тыс. м3 каждый. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — заявили в штабе. Информация передается в их telegram-канале. По предварительной информации, в результате обстрела один человек погиб, двое получили ранения. По данным «РИА Новости», загорелись также как минимум два бензовоза, а также повреждено здание завода «Металлист». 24 февраля российские войска начали спецоперацию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это вынужденная мера для помощи Донбассу, а также для демилитаризации и денацификации Украины. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В городе Макеевка под Донецком в результате обстрела загорелась нефтебаза. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР. «В результате обстрела ВФУ (военные формирования Украины — прим. ред.) на нефтебазе в городе Макеевке произошло возгорание 4 резервуаров большой емкости, по 5 тыс. м3 каждый. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — заявили в штабе. Информация передается в их telegram-канале. По предварительной информации, в результате обстрела один человек погиб, двое получили ранения. По данным «РИА Новости», загорелись также как минимум два бензовоза, а также повреждено здание завода «Металлист». 24 февраля российские войска начали спецоперацию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это вынужденная мера для помощи Донбассу, а также для демилитаризации и денацификации Украины.