В ДНР заявили о гибели человека при обстреле нефтебазы в Макеевке

В городе Макеевка под Донецком в результате обстрела загорелась нефтебаза. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
«В результате обстрела ВФУ (военные формирования Украины — прим. ред.) на нефтебазе в городе Макеевке произошло возгорание 4 резервуаров большой емкости, по 5 тыс. м3 каждый. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — заявили в штабе. Информация передается в их telegram-канале.
По предварительной информации, в результате обстрела один человек погиб, двое получили ранения. По данным «РИА Новости», загорелись также как минимум два бензовоза, а также повреждено здание завода «Металлист».
24 февраля российские войска начали спецоперацию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это вынужденная мера для помощи Донбассу, а также для демилитаризации и денацификации Украины.
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