Правительство выделит миллиарды на вывоз россиян из-за рубежа

08 мая 2022 в 02:08 Размер текста - 17 +

Правительство выделит 6 млрд на вывоз туристов из-за рубежа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство РФ выделит 6 миллиардов рублей на компенсации туроператорам за вывоз не менее 50 тысяч туристов из-за рубежа. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Выделить Ростуризму в 2022 году для предоставления субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, <…> понесенных при выполнении мероприятий по обеспечению вывоза из иностранных государств не менее 50 тысяч туристов, находящихся в соответствии с приобретенным туристским продуктом в иностранных государствах, бюджетные ассигнования в размере до 6 000 000 000 рублей», — говорится в документе. Ростуризм должен проконтролировать целевое использование этих средств и предоставить доклад в кабмин до 8 февраля 2023 года. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В ответ на это Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для авиации РФ. Страны Европы не разрешили «Уральским авиалиниям» вывезти россиян. Минтранс РФ организовал горячую линию из-за событий на Украине. Сообщалось, что Гражданам России, оказавшимся за рубежом, Росавиация и Ростуризм окажут помощь в возвращении на родину в связи с возникновением проблем с перелетами. Уточнялось, что для получения поддержки необходимо держать связь с туроператором или перевозчиком. Одним из обязательных условий является регистрация в мобильном приложении «Зарубежный Помощник» МИД России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Правительство РФ выделит 6 миллиардов рублей на компенсации туроператорам за вывоз не менее 50 тысяч туристов из-за рубежа. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Выделить Ростуризму в 2022 году для предоставления субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, <…> понесенных при выполнении мероприятий по обеспечению вывоза из иностранных государств не менее 50 тысяч туристов, находящихся в соответствии с приобретенным туристским продуктом в иностранных государствах, бюджетные ассигнования в размере до 6 000 000 000 рублей», — говорится в документе. Ростуризм должен проконтролировать целевое использование этих средств и предоставить доклад в кабмин до 8 февраля 2023 года. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В ответ на это Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для авиации РФ. Страны Европы не разрешили «Уральским авиалиниям» вывезти россиян. Минтранс РФ организовал горячую линию из-за событий на Украине. Сообщалось, что Гражданам России, оказавшимся за рубежом, Росавиация и Ростуризм окажут помощь в возвращении на родину в связи с возникновением проблем с перелетами. Уточнялось, что для получения поддержки необходимо держать связь с туроператором или перевозчиком. Одним из обязательных условий является регистрация в мобильном приложении «Зарубежный Помощник» МИД России.