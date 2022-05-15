Захарова анонсировала жесткий ответ Западу

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Россия ответит на все хамские действия Запада, заявила Мария Захарова Фото:

Россия ответит на все противозаконные действия западных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Они не останутся безответными: подобные где-то хамские, где-то просто находящиеся вне закона как международного права, так и их внутреннего или наших двусторонних отношений, шаги. Безусловно, на все это мы ответим», — сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Ранее в Госдуме РФ заявили о необходимости усиления контроля за российскими границами в ответ на расширение НАТО. Этому предшествовало обещание стран Североатлантического альянса усилить свое военное присутствие в Балтийском регионе, чтобы обеспечить безопасность на период до вступления Швеции и Финляндии.

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Россия ответит на все противозаконные действия западных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Они не останутся безответными: подобные где-то хамские, где-то просто находящиеся вне закона как международного права, так и их внутреннего или наших двусторонних отношений, шаги. Безусловно, на все это мы ответим», — сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Ранее в Госдуме РФ заявили о необходимости усиления контроля за российскими границами в ответ на расширение НАТО. Этому предшествовало обещание стран Североатлантического альянса усилить свое военное присутствие в Балтийском регионе, чтобы обеспечить безопасность на период до вступления Швеции и Финляндии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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