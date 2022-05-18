Кадыров рассказал о дружбе с семьей Пескова

18 мая 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

Рамзану Кадырову иногда не нравятся высказывания Дмитрия Пескова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Семья главы Чеченской республики Рамзана Кадырова дружит с семьей пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова. Об этом глава Чечни рассказал на просветительском марафоне «Новые горизонты», который организовало общество «Знание». Трансляция идет на телеканале «Россия 24». «Бывают моменты, когда мне не нравятся его высказывания. Но мы дружим семьями и всегда на связи», — сказал Кадыров. Песков заявил, что иногда они с Кадыров критикуют друг друга, но сохраняют дружеские отношения. Ранее Кадыров осудил высказывание Пескова о патриотизме телеведущего Ивана Урганта.

Семья главы Чеченской республики Рамзана Кадырова дружит с семьей пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова. Об этом глава Чечни рассказал на просветительском марафоне «Новые горизонты», который организовало общество «Знание». Трансляция идет на телеканале «Россия 24». «Бывают моменты, когда мне не нравятся его высказывания. Но мы дружим семьями и всегда на связи», — сказал Кадыров. Песков заявил, что иногда они с Кадыров критикуют друг друга, но сохраняют дружеские отношения. Ранее Кадыров осудил высказывание Пескова о патриотизме телеведущего Ивана Урганта.