Пока в прокате картины «Многоэтажка» нет, зато ее можно увидеть в онлайн-кинотеатрах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На сайте онлайн-кинотеатра Premier, основанном компанией ТНТ и входящем в холдинг «Газпром-медиа», стал доступен к просмотру фильм «Многоэтажка» режиссера Антона Маслова из Златоуста (Челябинская область). В июне режиссер покажет картину в родном городе и в Челябинске, в рамках фестиваля «100 киношников Урала», рассказали URA.RU в пресс-службе ассоциации кинематографистов и мультипликаторов региона.

«Фильм можно увидеть онлайн-кинотеатрах Premier, START, ОKKO и IVI. Офлайн-премьера состоится 16 и 17 июня в Челябинске и Златоусте», — сообщили в пресс-службе ассоциации.

«Многоэтажка» — полнометражный дебют режиссера «Вампиров средней полосы» Антона Маслова. Фильм рассказывает о борьбе с человеческим безразличьем и прошлыми обидами отца и дочери. В картине снялись Татьяна Догилева, Дарья Щербакова и Дмитрий Лысенков.

«Это кино про соседей, про людей. Для меня было важно, чтобы люди могли узнавать себя. Поэтому весь фильм и про Челябинск, и про Москву, и про любой город со спальными районами», — рассказал URA.RU Антон Маслов.

Фестиваль, в рамках которого покажут картину, проводится по инициативе ассоциации и руководителя проекта Дмитрия Ковина. Он продлится три дня. В ходе мероприятия состоятся мастер-классы по кинопроизводству, презентация сценариев, съемки и круглые столы.

Режиссер Антон Маслов представит свой фильм в Челябинске и на родине — в Златоусте Фото: из личного архива А. Маслова