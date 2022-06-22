СК арестовал офицера ВСУ, приказавшего минировать Азовское море

Следственный комитет РФ заочно арестовал офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) по фамилии Харитоненко, который приказал заминировать акватории Азовского моря. Об этом сообщается в официальном telegram-канаде ведомства.
«По приказу Харитоненко военнослужащие подразделения провели минирование 45 км береговой черты и прибрежной акватории Азовского моря в Мангушском районе ДНР. Следователи СКР установили место дислокации подразделения. В ходе осмотра изъята служебная документация, установлено место погрузки мин. Харитоненко объявлен в федеральный и межгосударственный розыск, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (заочно)», — сообщает СК РФ.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса. По словам президента, ВСУ регулярно проводили карательные операции против жителей ДНР и ЛНР.
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