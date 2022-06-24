«Лента.ру» запустила проект об истории борьбы против санкций Запада

Российское новостное интернет-издание «Лента.ру» запустило проект о мировой истории борьбы разных стран против экономических санкций Запада. Об этом сообщается на сайте новостного издания.
«„Лента.ру“ запустила мультимедийный проект „Мировая история санкций“, рассказывающий о том, как страны, оказавшиеся в экономической изоляции, противостоят внешнему давлению Запада, находят скрытые резервы и новые пути развития. Мировая практика показывает, что санкции крайне редко приносят желаемые результаты», — пишет «Лента.ру».
Ранее страны Запада ввели против России масштабные экономические санкции. Таким образом США и страны Евросоюза отреагировали на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить» Россию. По словам главы государства, мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись, пишет RT. Президент подчеркнул, что российский бизнес быстро адаптировался к работе в условиях санкций, сообщает телеканал 360.
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