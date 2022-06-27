В США обвинили Байдена в смерти 46 мигрантов

28 июня 2022 в 08:31 Размер текста - 17 +

Байдена раскритиковали за политику открытых границ Фото: Patrick Semansky AP/TASS Политика президент США Джо Байдена виновата в смертях 46 мигрантов, найденных в Сан-Антонио. Об этом заявил губернатор американского штата Техас Грегг Эбботт. Тела 46 мертвых мигрантов обнаружили в кузове фуры на небольшой дороге в Техасе, ведущей к шоссе, передает телеканал ABC. 16 человек (12 взрослых и 4 ребенка) попали в больницы с симптомами перегрева. По данным властей, в фуре не было воды и кондиционирования. «По меньшей мере 42 человека найдены мертвыми в грузовике с мигрантами в Техасе. Эти смерти на совести Байдена. Это итог его смертоносной политики открытых границ», — написал губернатор на своей странице в Twitter (заблокирован на территории РФ). Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страна станет государством третьего мира. Причиной политик считает растущий иммиграционный кризис. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Политика президент США Джо Байдена виновата в смертях 46 мигрантов, найденных в Сан-Антонио. Об этом заявил губернатор американского штата Техас Грегг Эбботт. Тела 46 мертвых мигрантов обнаружили в кузове фуры на небольшой дороге в Техасе, ведущей к шоссе, передает телеканал ABC. 16 человек (12 взрослых и 4 ребенка) попали в больницы с симптомами перегрева. По данным властей, в фуре не было воды и кондиционирования. «По меньшей мере 42 человека найдены мертвыми в грузовике с мигрантами в Техасе. Эти смерти на совести Байдена. Это итог его смертоносной политики открытых границ», — написал губернатор на своей странице в Twitter (заблокирован на территории РФ). Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страна станет государством третьего мира. Причиной политик считает растущий иммиграционный кризис.