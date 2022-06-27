27 июня 2022

В США обвинили Байдена в смерти 46 мигрантов

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Байдена раскритиковали за политику открытых границ Фото:

Политика президент США Джо Байдена виновата в смертях 46 мигрантов, найденных в Сан-Антонио. Об этом заявил губернатор американского штата Техас Грегг Эбботт.

Тела 46 мертвых мигрантов обнаружили в кузове фуры на небольшой дороге в Техасе, ведущей к шоссе, передает телеканал ABC. 16 человек (12 взрослых и 4 ребенка) попали в больницы с симптомами перегрева. По данным властей, в фуре не было воды и кондиционирования.

«По меньшей мере 42 человека найдены мертвыми в грузовике с мигрантами в Техасе. Эти смерти на совести Байдена. Это итог его смертоносной политики открытых границ», — написал губернатор на своей странице в Twitter (заблокирован на территории РФ).

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страна станет государством третьего мира. Причиной политик считает растущий иммиграционный кризис.

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Политика президент США Джо Байдена виновата в смертях 46 мигрантов, найденных в Сан-Антонио. Об этом заявил губернатор американского штата Техас Грегг Эбботт. Тела 46 мертвых мигрантов обнаружили в кузове фуры на небольшой дороге в Техасе, ведущей к шоссе, передает телеканал ABC. 16 человек (12 взрослых и 4 ребенка) попали в больницы с симптомами перегрева. По данным властей, в фуре не было воды и кондиционирования. «По меньшей мере 42 человека найдены мертвыми в грузовике с мигрантами в Техасе. Эти смерти на совести Байдена. Это итог его смертоносной политики открытых границ», — написал губернатор на своей странице в Twitter (заблокирован на территории РФ). Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страна станет государством третьего мира. Причиной политик считает растущий иммиграционный кризис.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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