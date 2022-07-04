Адвокат наемника из Марокко просит отменить смертную казнь в ДНР

1 июля в Верховный суд поступила кассационная жалоба от адвоката марокканского наемника Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Верховный суд ДНР поступила кассационная жалоба защитника приговоренного к смертной казни наемника из Марокко Саадуна Брагима. Об этом говорится в сообщении суда в Telegram-канале.

«1 июля в Верховный суд поступила кассационная жалоба защитника осужденного Саадуна Брагима на приговор Апелляционной палаты Верховного суда», — приводит слова РИА «Новости». Кассационная жалоба может поступить, если судебное решение уже вступило в силу, но по каким-то причинам оно не устраивает человека. Тогда может быть обжаловано, благодаря данной жалобе.

Ранее URA.RU сообщало, что Саадун Брагим из Марокко, ранее осужденный в ДНР за терроризм и приговоренный к смертной казни, пожелал воспользоваться правом на обжалование приговора суда. Ему грозит расстрел из-за обвинения в терроризме и насильственном захвате власти.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью операции является в том числе освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ.