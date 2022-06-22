Приговоренные к смерти в ДНР наемники будут просить о помиловании

23 июня 2022 в 06:48 Размер текста - 17 +

Приговоренные в ДНР к смертной казни наемники готовятся подать прошения о помиловании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подданные Британии Шон Пиннер, Эйден Аслин, а также Саадун Брагим из Марокко, ранее осужденные в ДНР за терроризм к смертной казни желают воспользоваться правом на обжалование приговора суда. В настоящее время они готовят соответствующую жалобу в вышестоящую инстанцию, об этом сообщила адвокат одного из приговоренных — Юлия Церковникова. «В настоящее время мы с коллегами в интересах своих подзащитных готовим полный текст апелляционной жалобы на приговор. Несомненно, в случае отказа в удовлетворении жалобы и вступления приговора в законную силу будет подано прошение о помиловании, так как это является неотъемлемым правом подзащитных, предусмотренным законодательством Донецкой Народной Республики, которое не может быть нарушено, на реализации которого они настаивают в категорической форме», — сказала защитник, передает ТАСС. По ее словам, все осужденные уже начали писать прошения о помиловании, которые можно подать только после вступления приговора в законную силу. Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников из Британии Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна к смертной казни. Им грозит расстрел из-за обвинения в терроризме и насильственном захвате власти, сообщалось ранее. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, также такие вынужденные меры необходимы для помощи гражданам в Донбассе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Подданные Британии Шон Пиннер, Эйден Аслин, а также Саадун Брагим из Марокко, ранее осужденные в ДНР за терроризм к смертной казни желают воспользоваться правом на обжалование приговора суда. В настоящее время они готовят соответствующую жалобу в вышестоящую инстанцию, об этом сообщила адвокат одного из приговоренных — Юлия Церковникова. «В настоящее время мы с коллегами в интересах своих подзащитных готовим полный текст апелляционной жалобы на приговор. Несомненно, в случае отказа в удовлетворении жалобы и вступления приговора в законную силу будет подано прошение о помиловании, так как это является неотъемлемым правом подзащитных, предусмотренным законодательством Донецкой Народной Республики, которое не может быть нарушено, на реализации которого они настаивают в категорической форме», — сказала защитник, передает ТАСС. По ее словам, все осужденные уже начали писать прошения о помиловании, которые можно подать только после вступления приговора в законную силу. Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников из Британии Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна к смертной казни. Им грозит расстрел из-за обвинения в терроризме и насильственном захвате власти, сообщалось ранее. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, также такие вынужденные меры необходимы для помощи гражданам в Донбассе.