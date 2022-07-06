Челябинские власти хотят заказать для АПК оборудование из Китая

Взамен регион готов поставлять в КНР зерно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинской области договариваются с представителями КНР о поставках оборудования для агропромышленного комплекса региона. Взамен регион готов экспортировать в Китай зерно, сообщили URA.RU в пресс-центре минсельхоза области.

«В числе обсуждаемых вопросов — поставка из Китая оборудования для переработки зерновых культур и производства пищевой продукции, привлечения инвестиций в АПК. Также по инициативе китайской стороны обсудили вопросы по организации поставок из Челябинской области органической продукции, продуктов глубокой переработки, мяса птицы и ряда зерновых культур в Китай», — рассказали в министерстве по итогам встречи двух делегаций в Генконсульстве КНР в Екатеринбурге.

Замминистра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова пригласила представителей Китая поучаствовать в выставке «Агро-2022». Делегация КНР подтвердила намерения о расширении двухсторонних связей с регионом.