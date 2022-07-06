Челябинские власти хотят заказать для АПК оборудование из Китая

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Дубровский и пшеница Челябинск, поле, комбайн, пшеница, урожай
Взамен регион готов поставлять в КНР зерно Фото:

Власти Челябинской области договариваются с представителями КНР о поставках оборудования для агропромышленного комплекса региона. Взамен регион готов экспортировать в Китай зерно, сообщили URA.RU в пресс-центре минсельхоза области.

«В числе обсуждаемых вопросов — поставка из Китая оборудования для переработки зерновых культур и производства пищевой продукции, привлечения инвестиций в АПК. Также по инициативе китайской стороны обсудили вопросы по организации поставок из Челябинской области органической продукции, продуктов глубокой переработки, мяса птицы и ряда зерновых культур в Китай», — рассказали в министерстве по итогам встречи двух делегаций в Генконсульстве КНР в Екатеринбурге.

Замминистра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова пригласила представителей Китая поучаствовать в выставке «Агро-2022». Делегация КНР подтвердила намерения о расширении двухсторонних связей с регионом.

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Власти Челябинской области договариваются с представителями КНР о поставках оборудования для агропромышленного комплекса региона. Взамен регион готов экспортировать в Китай зерно, сообщили URA.RU в пресс-центре минсельхоза области. «В числе обсуждаемых вопросов — поставка из Китая оборудования для переработки зерновых культур и производства пищевой продукции, привлечения инвестиций в АПК. Также по инициативе китайской стороны обсудили вопросы по организации поставок из Челябинской области органической продукции, продуктов глубокой переработки, мяса птицы и ряда зерновых культур в Китай», — рассказали в министерстве по итогам встречи двух делегаций в Генконсульстве КНР в Екатеринбурге. Замминистра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова пригласила представителей Китая поучаствовать в выставке «Агро-2022». Делегация КНР подтвердила намерения о расширении двухсторонних связей с регионом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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