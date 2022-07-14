Французы взбесились из-за желания Запада развязать войну с РФ

Французских пользователей напугали высказывания лидеров, провоцирующие эскалацию конфликта с РФ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Читатели французской газеты Le Figaro возмутились требованием экс-президента Польши «расчленить» Россию и сократить ее население до 50 миллионов человек. Пользователи не видят смысла в разжигании полномасштабной войны с РФ.

«Удивительно, сколько комментаторов мечтают о тотальной войне с Россией», — написал читатель под ником Allobroge. По его мнению, Франция не заинтересована в войне с РФ, а провокаторы не имеют понятия о последствиях боевых действий.

«Вопрос, который возникает у поджигателей войны из этой категории: готовы ли вы отправиться на фронт с недельным запасом боеприпасов, пожертвовать пенсией и своим комфортом и увидеть, как ваш город сравняли с землей? Должен отметить, что мое имя не Иван и меня не волнует погода у Путина, я не мюнхенец и не пораженец. Но, принимая во внимание недавнюю военную историю Франции, состояние ее экономики, ее армии и ее оснащения, я удивляюсь этому возмутительному разжиганию войны», — заявил он.

Ранее бывший президент Польши и основатель партии «Солидарность» Лех Валенса выступил с требованием «расчленить» Российскую Федерацию путем отделения входящих в нее народов. По мнению политика, население РФ необходимо сократить до 50 миллионов. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила бывшего президента с советским маньяком Андреем Чикатило.

Западные политики, журналисты и граждане неоднократно обвиняли правительства своих стран в разжигании конфликта на Украине на фоне специальной операции РФ. URA.RU сообщало, что польские аналитики призывают готовиться к полномасштабной войне с Россией. Власти Польши заявляли о намерении увеличить численность армии со 150 до 400 тысяч человек в рамках усиления обороны. Вице-премьер, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак, в свою очередь, заявил, что Минобороны Польши может разместить на территории страны войска НАТО на случай конфликта с Россией.

Другие пользователи также опасаются эскалации конфликта с Россией Фото: скриншот Le Figaro

Комментаторы назвали «бредом» пропаганду против России Фото: скриншот Le Figaro

Пользователи усомнились в умственных способностях Валенса Фото: скриншот Le Figaro

Читатели газеты напомнили о преклонном возрасте польского политика Фото: скриншот Le Figaro

По мнению пользователей, причиной резких заявлений Валенсы может быть алкогольная зависимость Фото: скриншот Le Figaro