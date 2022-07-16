Экс-глава МИД Литвы: ЕС отдает России больше денег, чем Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме
Евросоюз платит России большие деньги за поставки нефти, газа и угля, заявил Линас Линкявичюс Фото:

Евросоюз тратит на покупку российских энергоносителей значительно больше денег, чем выделяет Украине. Такое мнение в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ) высказал бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Готовится 7-й пакет санкций. Какая разница? В настоящее время ЕС направил в Россию в геометрической прогрессии больше денег на покупку нефти, газа и угля, чем он направил Украине в качестве помощи. Цены на нефть растут. Рубль еще сильнее. Некоторые по-прежнему обеспокоены „провокационными“ ограничениями. Прискорбно», — написал Линкявичюс.

Страны Евросоюза увеличили финансовую помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако, по данным журналистов, деньги, которые Евросоюз выделил Украине, закончились в 16 раз быстрее, чем рассчитывали в ЕС. По данным Financial Times, Украина должна ежемесячно получать от Запада 9 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета, пишет RT.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Евросоюз тратит на покупку российских энергоносителей значительно больше денег, чем выделяет Украине. Такое мнение в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ) высказал бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. «Готовится 7-й пакет санкций. Какая разница? В настоящее время ЕС направил в Россию в геометрической прогрессии больше денег на покупку нефти, газа и угля, чем он направил Украине в качестве помощи. Цены на нефть растут. Рубль еще сильнее. Некоторые по-прежнему обеспокоены „провокационными“ ограничениями. Прискорбно», — написал Линкявичюс. Страны Евросоюза увеличили финансовую помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако, по данным журналистов, деньги, которые Евросоюз выделил Украине, закончились в 16 раз быстрее, чем рассчитывали в ЕС. По данным Financial Times, Украина должна ежемесячно получать от Запада 9 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...