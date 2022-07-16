Экс-глава МИД Литвы: ЕС отдает России больше денег, чем Украине

16 июля 2022 в 19:16 Размер текста - 17 +

Евросоюз платит России большие деньги за поставки нефти, газа и угля, заявил Линас Линкявичюс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Евросоюз тратит на покупку российских энергоносителей значительно больше денег, чем выделяет Украине. Такое мнение в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ) высказал бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. «Готовится 7-й пакет санкций. Какая разница? В настоящее время ЕС направил в Россию в геометрической прогрессии больше денег на покупку нефти, газа и угля, чем он направил Украине в качестве помощи. Цены на нефть растут. Рубль еще сильнее. Некоторые по-прежнему обеспокоены „провокационными“ ограничениями. Прискорбно», — написал Линкявичюс. Страны Евросоюза увеличили финансовую помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако, по данным журналистов, деньги, которые Евросоюз выделил Украине, закончились в 16 раз быстрее, чем рассчитывали в ЕС. По данным Financial Times, Украина должна ежемесячно получать от Запада 9 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Евросоюз тратит на покупку российских энергоносителей значительно больше денег, чем выделяет Украине. Такое мнение в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ) высказал бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. «Готовится 7-й пакет санкций. Какая разница? В настоящее время ЕС направил в Россию в геометрической прогрессии больше денег на покупку нефти, газа и угля, чем он направил Украине в качестве помощи. Цены на нефть растут. Рубль еще сильнее. Некоторые по-прежнему обеспокоены „провокационными“ ограничениями. Прискорбно», — написал Линкявичюс. Страны Евросоюза увеличили финансовую помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако, по данным журналистов, деньги, которые Евросоюз выделил Украине, закончились в 16 раз быстрее, чем рассчитывали в ЕС. По данным Financial Times, Украина должна ежемесячно получать от Запада 9 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета, пишет RT.