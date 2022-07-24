Автобус с российскими военными перевернулся вблизи границы с ДНР

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Клипарт. Магнитогорск, шлагбаум, автобус, вкс, военная часть
У границы с ДНР перевернулся автобус с военными РФ Фото:

Автобус с военными опрокинулся в кювет в Воронежской области, у границы с ДНР. Об этом сообщает Пятый канал.

«Транспортное средство попало в ДТП около полудня в Острогожском районе области, у границы с ДНР. Пострадали шесть военнослужащих», — поясняет телеканал. В настоящий момент они доставлены в госпиталь. Есть информация, что один из пострадавших — в тяжелом состоянии.

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Автобус с военными опрокинулся в кювет в Воронежской области, у границы с ДНР. Об этом сообщает Пятый канал. «Транспортное средство попало в ДТП около полудня в Острогожском районе области, у границы с ДНР. Пострадали шесть военнослужащих», — поясняет телеканал. В настоящий момент они доставлены в госпиталь. Есть информация, что один из пострадавших — в тяжелом состоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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