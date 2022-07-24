Автобус с российскими военными перевернулся вблизи границы с ДНР

У границы с ДНР перевернулся автобус с военными РФ
Автобус с военными опрокинулся в кювет в Воронежской области, у границы с ДНР. Об этом сообщает Пятый канал.
«Транспортное средство попало в ДТП около полудня в Острогожском районе области, у границы с ДНР. Пострадали шесть военнослужащих», — поясняет телеканал. В настоящий момент они доставлены в госпиталь. Есть информация, что один из пострадавших — в тяжелом состоянии.
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