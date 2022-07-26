Бывший сотрудник «Азовстали» рассказал о нападениях «Азова»*

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь. Мариуполь, мариуполь, азовсталь
Бывший сталевар «Азовстали» каждый день приходит к руинам завода Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жителям Мариуполя приходилось прятаться в подвалах от обстрелов боевиков нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал бывший сталевар разгромленного националистами комбината «Азовсталь» Юрий Русанов.

«Сначала дома в подвальчике сидели, потом начали падать мины, бомбы… Стреляли отсюда», — рассказывает Юрий.

По словам собеседника, азовцы разграбили все запасы работников мариупольского завода. «Продовольственные склады азовцы разграбили первые. Открыли склады, вытащили тушенку, консервы, все забрали. Думаю, когда выходили, еще с собой забрали», — поделился сталевар.

Сейчас Юрий со своей женой вынужден жить в полуразрушенном доме без воды и света. Бывший сотрудник комбината каждый день приходит к руинам завода, чтобы отдать дань памяти месту, где он работал с 1975 года.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В ходе нее Вооруженные силы РФ полностью освободили территорию Мариуполя, в том числе и завод «Азовсталь», на котором ранее скрывались националисты.

*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителям Мариуполя приходилось прятаться в подвалах от обстрелов боевиков нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал бывший сталевар разгромленного националистами комбината «Азовсталь» Юрий Русанов. «Сначала дома в подвальчике сидели, потом начали падать мины, бомбы… Стреляли отсюда», — рассказывает Юрий. По словам собеседника, азовцы разграбили все запасы работников мариупольского завода. «Продовольственные склады азовцы разграбили первые. Открыли склады, вытащили тушенку, консервы, все забрали. Думаю, когда выходили, еще с собой забрали», — поделился сталевар. Сейчас Юрий со своей женой вынужден жить в полуразрушенном доме без воды и света. Бывший сотрудник комбината каждый день приходит к руинам завода, чтобы отдать дань памяти месту, где он работал с 1975 года. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В ходе нее Вооруженные силы РФ полностью освободили территорию Мариуполя, в том числе и завод «Азовсталь», на котором ранее скрывались националисты. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...