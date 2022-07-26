Бывший сотрудник «Азовстали» рассказал о нападениях «Азова»*

Бывший сталевар «Азовстали» каждый день приходит к руинам завода Фото: Сергей Венявский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жителям Мариуполя приходилось прятаться в подвалах от обстрелов боевиков нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал бывший сталевар разгромленного националистами комбината «Азовсталь» Юрий Русанов.

«Сначала дома в подвальчике сидели, потом начали падать мины, бомбы… Стреляли отсюда», — рассказывает Юрий.

По словам собеседника, азовцы разграбили все запасы работников мариупольского завода. «Продовольственные склады азовцы разграбили первые. Открыли склады, вытащили тушенку, консервы, все забрали. Думаю, когда выходили, еще с собой забрали», — поделился сталевар.

Сейчас Юрий со своей женой вынужден жить в полуразрушенном доме без воды и света. Бывший сотрудник комбината каждый день приходит к руинам завода, чтобы отдать дань памяти месту, где он работал с 1975 года.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В ходе нее Вооруженные силы РФ полностью освободили территорию Мариуполя, в том числе и завод «Азовсталь», на котором ранее скрывались националисты.

*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.