Бывший сотрудник «Азовстали» рассказал о нападениях «Азова»*

Жителям Мариуполя приходилось прятаться в подвалах от обстрелов боевиков нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал бывший сталевар разгромленного националистами комбината «Азовсталь» Юрий Русанов.
«Сначала дома в подвальчике сидели, потом начали падать мины, бомбы… Стреляли отсюда», — рассказывает Юрий.
По словам собеседника, азовцы разграбили все запасы работников мариупольского завода. «Продовольственные склады азовцы разграбили первые. Открыли склады, вытащили тушенку, консервы, все забрали. Думаю, когда выходили, еще с собой забрали», — поделился сталевар.
Сейчас Юрий со своей женой вынужден жить в полуразрушенном доме без воды и света. Бывший сотрудник комбината каждый день приходит к руинам завода, чтобы отдать дань памяти месту, где он работал с 1975 года.
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В ходе нее Вооруженные силы РФ полностью освободили территорию Мариуполя, в том числе и завод «Азовсталь», на котором ранее скрывались националисты.
*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.
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Жителям Мариуполя приходилось прятаться в подвалах от обстрелов боевиков нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал бывший сталевар разгромленного националистами комбината «Азовсталь» Юрий Русанов. «Сначала дома в подвальчике сидели, потом начали падать мины, бомбы… Стреляли отсюда», — рассказывает Юрий. По словам собеседника, азовцы разграбили все запасы работников мариупольского завода. «Продовольственные склады азовцы разграбили первые. Открыли склады, вытащили тушенку, консервы, все забрали. Думаю, когда выходили, еще с собой забрали», — поделился сталевар. Сейчас Юрий со своей женой вынужден жить в полуразрушенном доме без воды и света. Бывший сотрудник комбината каждый день приходит к руинам завода, чтобы отдать дань памяти месту, где он работал с 1975 года. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В ходе нее Вооруженные силы РФ полностью освободили территорию Мариуполя, в том числе и завод «Азовсталь», на котором ранее скрывались националисты. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.