ВСУ отказались идти на передовую и обратились к Зеленскому

ВСУ обратились к Владимиру Зеленскому Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские военнослужащие отказались идти на передовую и обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ».

«Считаем данный приказ был противоправным. Так как военнослужащие наши еще не имели нужной подготовки, вооружение было очень слабым, обмундирование некачественное. Бойцы не имели связи, данных разведки, большинство их них даже не знали расположение соседних позиций», — сказал один из украинских бойцов в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По его словам, на передовую под огонь артиллерии и танков его и других бойцов бросили без необходимой подготовки. Сообщается, что бойцы стояли в районе Песок (Донецкая область).

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине по освобождению Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия помогает жителям ДНР и ЛНР.