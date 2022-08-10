Россияне возмутились планами Зеленского продать Украину. «Скоро ничего не останется»

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский хочет конфисковать собственность РФ на Украине Фото:

Россияне возмутились тем, что президент Украины Владимир Зеленский хочет присвоить российское имущество на Украине. Как ранее писал китайский портал Гуанча, Зеленский хочет продать Украину Западу, распродав все в частные руки. Пользователи соцсети «ВКонтакте» считают, что Украина уже продала все.

В соцсети «ВКонтакте» считают, что от Украины уже ничего не осталось
… другие согласились с этим мнением
Читатели URA.RU считают, что у Владимира Зеленского достаточно денег
Пользователи не сомневаются в планах Зеленского продать Украину
Другие задаются вопросом, кто купит украинские предприятия
Читатели URA.RU считают, что Зеленский уже продал часть страны Западу

Ранее правительство Украины представило указ Зеленского о конфискации российского имущества. Также президент Украины заявлял, что на Украине якобы изъяты активы РФ на сумму 765 миллионов долларов. Китайский портал Гуанча написал, что Зеленский хочет продать Украину Западу, а прибыль потратить на свою будущую пенсию.

Россия проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир.Путин заявлял, что целью является демилитаризация Украины и помощь Донбассу.

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Россияне возмутились тем, что президент Украины Владимир Зеленский хочет присвоить российское имущество на Украине. Как ранее писал китайский портал Гуанча, Зеленский хочет продать Украину Западу, распродав все в частные руки. Пользователи соцсети «ВКонтакте» считают, что Украина уже продала все. Ранее правительство Украины представило указ Зеленского о конфискации российского имущества. Также президент Украины заявлял, что на Украине якобы изъяты активы РФ на сумму 765 миллионов долларов. Китайский портал Гуанча написал, что Зеленский хочет продать Украину Западу, а прибыль потратить на свою будущую пенсию. Россия проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир.Путин заявлял, что целью является демилитаризация Украины и помощь Донбассу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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