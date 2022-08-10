Владимир Зеленский хочет конфисковать собственность РФ на Украине Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Россияне возмутились тем, что президент Украины Владимир Зеленский хочет присвоить российское имущество на Украине. Как ранее писал китайский портал Гуанча, Зеленский хочет продать Украину Западу, распродав все в частные руки. Пользователи соцсети «ВКонтакте» считают, что Украина уже продала все.

В соцсети «ВКонтакте» считают, что от Украины уже ничего не осталось Скриншот «ВКонтакте»

… другие согласились с этим мнением Скриншот «ВКонтакте»

Читатели URA.RU считают, что у Владимира Зеленского достаточно денег Скриншот сайт URA.RU

Пользователи не сомневаются в планах Зеленского продать Украину Скриншот «ВКонтакте»

Другие задаются вопросом, кто купит украинские предприятия Скриншот «ВКонтакте»

Читатели URA.RU считают, что Зеленский уже продал часть страны Западу Скриншот сайт URA.RU

Ранее правительство Украины представило указ Зеленского о конфискации российского имущества. Также президент Украины заявлял, что на Украине якобы изъяты активы РФ на сумму 765 миллионов долларов. Китайский портал Гуанча написал, что Зеленский хочет продать Украину Западу, а прибыль потратить на свою будущую пенсию.

Россия проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир.Путин заявлял, что целью является демилитаризация Украины и помощь Донбассу.