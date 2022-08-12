Политолог заявил о планах Запада обвинить РФ в ядерной катастрофе

ВСУ несколько раз обстреляли Запорожскую АЭС Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Запад хочет использовать удары по Запорожской АЭС для того, чтобы обвинить Россию в ядерной катастрофе. Такое мнение в своем telegram-канале высказал политолог Марат Баширов.

«Какую цель преследует Киев и Запад? Опять избежать стратегического военного поражения. Наземные военные действия будут прекращены на сотни километров от АЭС. Россию обвинят в ядерной катастрофе», — написал Баширов.

Политолог считает, что Киев хочет повторить сценарий с малайзийским боингом, который был сбит в 2014 году. «Тогда для сдерживания России украинские власти вместе со спецслужбами Запада сбили малайзийский Боинг. Сегодня им нужна еще одна трагедия — повторение Чернобыля. Речь идет о Запорожской АЭС», — написал Баширов.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 7 августа ВСУ нанесли удар по району хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС. В Минобороны РФ заявили, что российские военные смогли спасти критически важную инфраструктуру станции, пишет агентство Nation News. Власти Запорожской области заявили, что приказ атаковать АЭС отдали из Лондона и Вашингтона, пишет RT.