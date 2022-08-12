Политолог заявил о планах Запада обвинить РФ в ядерной катастрофе

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
ВСУ несколько раз обстреляли Запорожскую АЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запад хочет использовать удары по Запорожской АЭС для того, чтобы обвинить Россию в ядерной катастрофе. Такое мнение в своем telegram-канале высказал политолог Марат Баширов.

«Какую цель преследует Киев и Запад? Опять избежать стратегического военного поражения. Наземные военные действия будут прекращены на сотни километров от АЭС. Россию обвинят в ядерной катастрофе», — написал Баширов.

Политолог считает, что Киев хочет повторить сценарий с малайзийским боингом, который был сбит в 2014 году. «Тогда для сдерживания России украинские власти вместе со спецслужбами Запада сбили малайзийский Боинг. Сегодня им нужна еще одна трагедия — повторение Чернобыля. Речь идет о Запорожской АЭС», — написал Баширов.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 7 августа ВСУ нанесли удар по району хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС. В Минобороны РФ заявили, что российские военные смогли спасти критически важную инфраструктуру станции, пишет агентство Nation News. Власти Запорожской области заявили, что приказ атаковать АЭС отдали из Лондона и Вашингтона, пишет RT.

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Запад хочет использовать удары по Запорожской АЭС для того, чтобы обвинить Россию в ядерной катастрофе. Такое мнение в своем telegram-канале высказал политолог Марат Баширов. «Какую цель преследует Киев и Запад? Опять избежать стратегического военного поражения. Наземные военные действия будут прекращены на сотни километров от АЭС. Россию обвинят в ядерной катастрофе», — написал Баширов. Политолог считает, что Киев хочет повторить сценарий с малайзийским боингом, который был сбит в 2014 году. «Тогда для сдерживания России украинские власти вместе со спецслужбами Запада сбили малайзийский Боинг. Сегодня им нужна еще одна трагедия — повторение Чернобыля. Речь идет о Запорожской АЭС», — написал Баширов. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 7 августа ВСУ нанесли удар по району хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС. В Минобороны РФ заявили, что российские военные смогли спасти критически важную инфраструктуру станции, пишет агентство Nation News. Власти Запорожской области заявили, что приказ атаковать АЭС отдали из Лондона и Вашингтона, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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