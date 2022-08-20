Над Севастополем сбили беспилотник, ВСУ отравили военных РФ. Главное к вечеру 20 августа

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Вручение паспорта 14-летним гражданам РФ. Курган, конституция рф, паспорт гражданина рф, паспорт
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. В Запорожской области ВСУ отравили российских военных ботулотоксином. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 20 августа.

  • ВСУ атаковали беспилотником штаб Черноморского флота под Севастополем. Обошлось без жертв.
  • Российских военных в Запорожской области ВСУ отравили ботулотоксином. В их организме было обнаружено отравляющее вещество — ботулотоксин типа «В». В Минобороны РФ назвали это химическим терроризмом со стороны Украины.
  • Армия РФ уничтожила американских наемников под Харьковом, в районе Андреевки. Всего было уничтожено более 100 боевиков, в том числе до 20 американских наемников.
  • Российская армия уничтожила 110-ю бригаду батальона ВСУ. Одним ударом было уничтожено не менее двухсот националистов, ранено — 150.
  • За все время начала спецоперации уже 46 человек пострадали от срабатывания запрещенных мин ПФМ «Лепесток» в ДНР. Среди них есть один погибший.
  • У солдат ВСУ заканчивается одежда. Им не хватает очков, перчаток, камуфляжных футболок и сапог.
  • Первые жители Харьковской области получили российские паспорта. Они сдали соответствующие документы еще в начале августа.
  • На мэра Мариуполя было совершено покушение. Бомба, с помощью которой его пытались взорвать, оказалась пластиковой и не представляла опасности для жизни.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, основная цель операции — защита мирного населения Донбасса от киевского режима.

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Украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. В Запорожской области ВСУ отравили российских военных ботулотоксином. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 20 августа. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, основная цель операции — защита мирного населения Донбасса от киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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